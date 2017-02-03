В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства

В Нарве начались поиски будущих воротил бизнеса. Однако сперва следует подготовить тех, кто начнет обучать юных жителей приграничного города основам предпринимательского дела. Займутся этим в Лаборатории предпринимательства. Там уже вовсю кипит работа.

В Нарвском колледже стартовала Лаборатория предпринимательства. Это новый метод обучения, который дает возможность посредством практики научиться и увеличить свой багаж знаний в сфере предпринимательства, передает "Актуальная камера".

Проект предназначен прежде всего для учащихся гимназической ступени школ Ида-Вирумаа, у которых есть интерес к данной сфере. Идея достаточна проста, предприниматели приносят свои идеи в лабораторию, где в течении нескольких месяцев под управлением менторов школьники разрабатывают полный бизнес-план именно для конкретной идеи. Сейчас идет подготовка менторов.

"Первая часть нашего проекта заключается в том, что мы обучаем менторов, которые в дальнейшем будут обучать непосредственно уже учеников гимназической ступени нарвских школ и школ Йыхви и Кохтла-Ярве", - говорит руководитель проекта Денис Ларченко.

Основных целей две: обучение школьников на реальных идеях и развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа в целом, где так ценен креативный и инновативный подход.

Менторы начнут проводить уроки предпринимательства для гимназистов в школах Ида-Вирумаа уже в середине февраля, программа продлится до конца апреля.