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В Нарве открылась Лаборатория предпринимательства

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:38
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Нарве начались поиски будущих воротил бизнеса. Однако сперва следует подготовить тех, кто начнет обучать юных жителей приграничного города основам предпринимательского дела. Займутся этим в Лаборатории предпринимательства. Там уже вовсю кипит работа.

В Нарвском колледже стартовала Лаборатория предпринимательства. Это новый метод обучения, который дает возможность посредством практики научиться и увеличить свой багаж знаний в сфере предпринимательства, передает "Актуальная камера".

Проект предназначен прежде всего для учащихся гимназической ступени школ Ида-Вирумаа, у которых есть интерес к данной сфере. Идея достаточна проста, предприниматели приносят свои идеи в лабораторию, где в течении нескольких месяцев под управлением менторов школьники разрабатывают полный бизнес-план именно для конкретной идеи. Сейчас идет подготовка менторов.

"Первая часть нашего проекта заключается в том, что мы обучаем менторов, которые в дальнейшем будут обучать непосредственно уже учеников гимназической ступени нарвских школ и школ Йыхви и Кохтла-Ярве", - говорит руководитель проекта Денис Ларченко.

Основных целей две: обучение школьников на реальных идеях и развитие предпринимательства в Ида-Вирумаа в целом, где так ценен креативный и инновативный подход.

Менторы начнут проводить уроки предпринимательства для гимназистов в школах Ида-Вирумаа уже в середине февраля, программа продлится до конца апреля.

Виктор Сольц
Редактор

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