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Торговые сети активно вербуют в столицу работников из Ида-Вирумаа

Магазин. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:58
Рубрика: Ида-Вирумаа

У торговых сетей Maxima и Prisma на Северо-Востоке имеется большой опыт по набору сотрудников в столицу, на следующей неделе вербовочную кампанию в Нарве, Силламяэ и Йыхви проведет и Rimi.

Согласно информации в рекламе, чтобы было удобно ездить на работу, Rimi предлагает бесплатный транспорт между Ида-Вирумаа и Таллинном, а также проживание в одноместных номерах современных гостиниц, передает ERR Uudised со ссылкой на Põhjarannik.

Розничная торговая сеть обещает составить такой график, чтобы рабочие дни шли последовательно, зарплата и условия труда соответствовали тем, которые действуют в таллиннской сети, рабочие отношения – на основе бессрочного договора. Ждут и мужчин, и женщин.

"Мы надеемся найти 50-60 человек. Прежде всего, мы хотим найти обслуживающий персонал в магазины", – сказала директор по персоналу Rimi Кайре Теро.

Вербовка новых работников обычно проходит в сотрудничестве с районными бюро Кассы по безработице.

Торговая сеть Maxima постоянно проводит инфодни в Ида-Вирумаа, чтобы найти новых людей.

По словам директора по персоналу Maxima Кристийны Кангур, в результате каждого такого инфодня список потенциальных работников пополняется на 30 новых имен.

"К работе в нашей сети проявляют интерес все больше жителей Ида-Вирумаа, но не все они соответствуют нашим ожиданиям, например, в части трудовых навыков или владения эстонским языком", – отметила Кангур.

Ирина Киреева
Редактор

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