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В Нарве День независимости Эстонии отметят концертом и лыжным забегом

Иллюстративное фото. Фото: ERR
Cегодня 15:06
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Нарве день независимости Эстонии 24 февраля по традиции начнется в 7:18 утра с церемонии поднятия флага в замке Германа. В этот день состоится праздничный концерт в здании бывшей школы №6 и лыжный забег.

После церемонии поднятия флага в 9:30 состоится возложение венков к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище (автобус с Петровской площади отправляется в 9:00).

В 11:00 пройдет праздничное богослужение в Александровском cоборе. на это же вермя запланирован лыжный забег на Ореховой горке.

В 13:00 в бывшем здании школы №6 пройдет концерт творческих коллективов национально-культурных обществ.

В Йыхви 23 февраля в 18:00 состоится праздничный концерт, а 24 февраля в 11:30 пройдет памятная церемония возле монумента генералу Александру Тыниссону.

В курортном городе 23 февраля в 18:00 в зале санатория Нарва-Йыэсуу пройдет праздничный концерт.

В Силламяэском доме культуры 22 февраля состоялся торжественный приём по случаю 99-ой годовщины Эстонской Республики, на котором отметили людей, внесших вклад в развитие города. Статус почётного гражданина был присвоен тренеру легкоатлетического клуба "Калев-Силламяэ" и депутату городского собрания Евгению Терентьеву. Почётными грамотами были награждены Александр Кане, Виктор Родкин, Эдуард Зеньчик, Анти Сийнмаа. Благодарственными письмами от города были отмечены Александр Быстряк, Анатолий Вихарев, Татьяна Маракулина, Галина Лангебраун, Светлана Ковальская, Вадим Добижа, Николай Демиденко, Сергей Красильников, Тереза Печникова и Родион Ипполитов.

В концертной программе приняли участие хор Силламяэской Музыкальной Школы и квартет виолончелистов "C-JAM".

Артур Тооман
Редактор

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