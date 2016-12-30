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Погранслужба: в праздники поток туристов возрастет в разы, на границе в Нарве возможны очереди

Video
Сергей Рымар
Bчера 20:16
Рубрика: Ида-Вирумаа

Эстонская пограничная служба готовится к наступлению праздников, когда поток российских туристов в ближайшие пару недель возрастет в несколько, а на границе могут скапливаться очереди.

Эстония входит в число популярных направлений зимнего отдыха среди россиян, поэтому к новогодним праздникам готовятся не только Спа-отели, но и пограничные службы, сообщила в пятницу, 23 декабря, "Актуальная камера".

Для обеспечения комфортного пересечения границы на пограничных пунктах увеличат технические ресурсы и число сотрудников.

"Готовились к этому уже неделю назад. Стали готовиться, и делали контрольных мест побольше, ставили туда новую технику. Собираемся повысить количество штата, чтобы в выходные дни было пограничников на границе больше. В этом году мы прогнозируем, что очень большое пересечение машин и людей будет 30 и 31 декабря, в обратную сторону первого, второго и третьего [января]", - сказал руководитель Нарвского пограничного пункта Юллар Кустала.

Вторая волна туристов из России прогнозируется с 3 по 5 января. Если в обычные дни границу в Нарве пересекает в среднем 8000 человек и 1200 транспортных средств в сутки, то в праздники это число увеличится на 10-20%.

"Есть сведения, что пересечение границы где-то на 10-20% будет больше, чем в прошлые годы. Обычно у нас пересекают границу где-то 8000 тысяч человек в день, а мы готовы принять сегодня где-то 13-15 тыс. человек. В обычные дни пересекают границу где-то порядка 1000-1200 машин, а в праздники количество поднимается до 1500-2000 единиц", - пояснил Кустала.

Руководитель Нарвского пограничного пункта добавил, что из-за увеличения числа потенциальных турситов могут возникнуть очереди и задержки в движении, поэтому пограничные службы советуют в период праздников заранее бронировать время пересечения эстонско-российской границы.

Андрей Крашевский
Редактор

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