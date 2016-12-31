В Нарве в двух ДТП на переходе пострадали два пешехода

Пешеходный переход. Фото: Postimees/Scanpix

В Нарве в пятницу на одном и том же пешеходном переходе под машину попали две женщины.

23 декабря в 7:00 около дома номер 6 на улице Кангеласте в Нарве автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого был 60-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на переходившую дорогу 62-летнюю женщину. Пешехода доставили в Нарвскую больницу.

Вечером в 20:10 на этом же пешеходном переходе автомобиль Volvo S80, которым управлял 27-летний мужчина, сбил переходившую дорогу 35-летнюю женщину. Водитель доставил пострадавшую в Нарвскую больницу.