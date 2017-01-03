Организаторы Нарвского благотворительного забега собрали 217 евро
В субботу, 24 декабря, в Нарве в четвертый раз прошел благотворительный Рождественский забег. Обязательным атрибутом забега был рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Целью забега являлось оказание помощи детям и сбор денег на организацию спортивных мероприятий для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
Всего было собрано 217 евро, которые будут переданы организации Hingesoojus.
В мероприятии приняло участие около 100 человек, из них 45 детей. Несмотря на дождливую и ветреную погоду праздничное настроение было у всех.
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