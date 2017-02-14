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Более 200 эстонских и американских солдат двинулись в поход из Вока в Нарву

Cегодня 15:53
Рубрика: Ида-Вирумаа

На Северо-Востоке Эстонии в местечке Вока 7 февраля начался пеший поход военных. Более 200 соладт из Скаутского батальона Сил обороны Эстонии и 503-го кавалерийского полка армии США, расквартированного в Тапа, за два дня должны дойти до Нарвы.

Командир американского взвода лейтенант Уинстон Болт сказал, что одна из целей похода - отработка совместные действия подразделений в зимних условиях, а так же показать жителям эстонии, что американцы - союзники.

Во время 53-километрового похода военные встретятся с учащимися Синимяэской основной школы и Нарва-Йыэсууской средней школы. В Нарве солдаты выступят с лекциями перед учащимися Нарвской эстонской гимназии и Кесклиннаской гимназии, а также перед студентами Нарвского колледжа Тартуского университета.

Поход стартовал в Вока 7 февраля. Двигаться военнослужащие будут по шоссе Вока-Силламяэ в направлении Вайвина, затем по шоссе Таллинн – Нарва в сторону Силламяэ. В Силламяэ поход пройдет по улицам Толстого, Кеск, Павлова и Гагарина.

8 февраля солдаты ранним утром выдвинутся в сторону Муммассааре, а оттуда – в Нарва-Йыэсуу. На следующий день поход продолжится в нарвском направлении по шоссе Нарва-Йыэсуу - Нарва. В Нарве военные пройдут по улицам Сепа, Садама Теэ, Йыэ, Рая и Мальми.

Силы Обороны Эстонии вместе с союзниками просят извинения за возможные неудобства и надеются на понимание со стороны участников дорожного движения.

Артур Тооман
Редактор

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