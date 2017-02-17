Мятежные депутаты горсобрания Нарва-Йыэсуу предлагают Нарве начать переговоры об объединении

Городское собрание Нарва-Йыэсуу. Фото: ERR

Оппозиционные депутаты Нарва-Йыэсуу, устроившие смену власти в городе, отправили в Нарву 10 февраля предложение о начале переговоров об объединении. Руководство курортного города считает решения оппозиции нелегитимными. В Нарве решили ничего пока не предпринимать и подождать, чем закончится борьба за власть в курортном городе. Тем более правительство 9 февраля решило принудительно слить Нарва-Йыэсуу и Вайвараскую волость с Силламяэ.

На состоявшемся 8 февраля альтернативном заседании городского собрания, 7 оппозиционных депутатов из 13 членов отправили в отставку председателя горсобрания Инге Мушкину, выбрали новым руководителем законодательного органа Калле Кекки и приняли решение начать переговоры об объединении с Нарвой. Соответствующее предложение они отправили в городское собрание Нарвы.

Руководитель правящей в третьем по величине городе Эстонии фракции "Единая Нарва" Алексей Воронов сказал, что в свое время Нарва предлагала курортному городу начать переговоры, но ответа на предложение не дождалась. "Посмотрим, насколько сделанное сейчас предложение легитимно. Кроме этого, правительство недавно приняло решение принудительно объединить Нарва-Йыэсуу с Силламяэ. Будем наблюдать, как развивается у них ситуация".

Калле Кекки уверен, что принятые семью депутатами решения абсолютно законны и до сих пор их никто не опротестовал. "Мы сделали Нарве предложение начать переговоры об объединении, потому что этого хочет большинство наших жителей. Если переговоры начнутся, то правительство должно будет учесть мнение и желание жителей самоуправлений".

Кекки считает, что между Нарва-Йыэсуу и Силламяэ нет ничего общего, а между Нарвой и Нарва-Йыэсуу связь гораздо теснее: гимназисты учатся в Нарве, за врачебной помощью и в магазины ездят в пограничный город, до которого можно добраться за 10 минут. "Если Нарва все-таки откажется от переговоров, значит так тому и быть".

Инге Мушкина не смогла прокомментировать происходящее в городе, назвав это абсурдом. По ее словам, из министерства пришел ответ, что возможности объединиться с Нарвой больше нет, решение уже принято. Что будет дальше, она не знает, так как со своими коллегами она не общается.

Уездный старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги так же не смог прокомментировать сложившуюся в Нарва-Йыэсуу ситуацию, так как не знает, что происходит в курортном городе.

Добровольное объединение самоуправлений закончилось в конце 2016 года, 9 февраля правительство приняло решение о принудительном объединении самоуправлений Эстонии.