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В Силламяэ установили железнодорожный виадук за два дня

Силламяэ. Фото: Сийм Лыви
Cегодня 12:16
Рубрика: Ида-Вирумаа

В конце минувшей недели, 3 и 4 февраля строительство разноуровневого перекрестка шоссе Таллинн-Нарва и железной дороги Силламяэского порта миновало важную веху - железнодорожное сообщение с портом приостановили на 48 часов, чтобы установить новый железнодорожный виадук.

"Хотя выкапывание остального канала потребует еще немало работы, виадук смогли установить гораздо раньше, - сообщила пресс-представитель Департамента шоссейных дорог Урсула Ныу. Виадук предварительно залили рядом с железной дорогой и подождали, пока он достаточно затвердеет. В течение 48 часов необходимо было установить на требуемой высоте опоры виадука и переместить на них пролетное строение. Перед этим железную дорогу разобрали, а после установили новую. Железную дорогу закрыли и начали разбирать 3 февраля в 7:15. Установка нового виадука началась 4 февраля в 5:30 и продолжалась два часа".

Движение по железной дороге было восстановлено 5 февраля в 03:45, и первый полностью груженый поезд проехал по виадуку в 04:23. Цель проекта строительства двухуровневого перекрестка шоссе Таллинн-Нарва и железной дороги Силламяэского порта, а также перестройка участка города Силламяэ - развести расположенный на шоссе Таллинн-Нарва одноуровневый перекресток с железной дорогой Силламяэского порта по разным уровням. В Силламяэский порт прибывают и из порта отбывают восемь поездов в сутки, пишет "Северное побережье".

Продолжительность закрытия проезжей части составляла около трех-четырех минут на проход одного поезда. Таким образом, благодаря новому решению дорожных помех в сутки станет на 48-64 минуты меньше.

Стоимость работ составляет чуть более семи миллионов евро. В объеме 85% проект софинансирует Фонд солидарности ЕС.

Артур Тооман
Редактор

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