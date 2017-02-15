Оппозиция Нарва-Йыэсуу выбрала своего председателя горсобрания

Новый виток политического кризиса в Нарва-Йыэсуу - оппозиция выбрала собственного председателя горсобрания. В ситуации двоевластия в курортном городе разбирался корреспондент "Актуальной камеры".

Сегодня оппозиционное большинство депутатов собрания Нарва-Йыэсуу провело своё внеочередное заседание, на котором рассмотрели вопросы вынесения вотума недоверия действующему председателю горсобрания, выбора нового и начала переговоров об объединении с Нарвой. Таким образом, 7 депутатов из 13 провели сессию, которую не созывал ни действующий председатель Инге Мушкина, ни ее заместитель.

Проведенные выборы нового председателя создали ситуацию двоевластия. На данный момент городское собрание разделено на два лагеря, а председателями законодательной власти себя называют два человека Инге Мушкина (выбрана в декабре прошлого года в присутствии всех депутатов) и Калле Кекки (выбран сегодня 7 из 13 народных избранников), и оба не признают друг друга.

"Я думаю, что сегодняшняя сессия была легитимной, поскольку собралось больше половины депутатов и решения были приняты единогласно. И я считаю, что депутаты, которые остались в меньшинстве, должны это учитывать. У них была тоже возможность прийти на собрание, им были высланы приглашение и все материалы", - рассказал избранный оппозицией председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Калле Кекки.

В то же время ныне действующий председатель Инге Мушкина не признает постановлений "собрания 7-ми депутатов". По ее мнению, это нельзя назвать сессией, законной силы их постановления не имеют.

"Депутаты могут собираться, никто им не мешает собмраться, но это не значит, что это было городское собрание. Городское собрание может собирать или председатель, или его заместитель. Я не знаю, как они будут работать, я буду работать так же как и работала, и городская управа тоже будет работать так. Пусть они твердят, что они правы. Но это мешает работе города и городской управы. И вообще мне стыдно, всего 13 человек, маленький город и такие события", - прокомментировала председатель горсобрания Нарва-Йыэсуу Инге Мушкина.

Сегодняшнее заседание также не признает и управа Нарва-Йыэсуу. Ни члены управы, ни городской секретарь не присутствовали на собрании. А мэр города Максим Ильин комментирует ситуацию с иронией.

"Мы будем работать с теми членами горсобрания, которые являются на сегодняшний момент легитимными, потому что то заседание городского собрания, которое проходит на данный момент в горуправе Нарва-Йыэсуу, не является законным в принципе. Если говорить в шуточной форме, то они могут делать все что угодно и следующим вопросом может быть объединение с Нарвой, с Ивангородом, даже отсоединение от Эстонии, можно двигаться и дальше в этом направлении, если у них есть желание. Но я считаю должно быть стыдно перед своими избирателями и в принципе перед всеми", - сказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Если нынешняя ситуация двоевластия не решится в ближайшее время, то обе части городского собрания готовы обратиться за поддержкой к уездной управе. Свое следующее заседание каждая сторона со своим председателем проведёт в двадцатых числах февраля.