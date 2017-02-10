Опрос: нарвитяне лично с дискриминацией не сталкивались, но уверены - она в Эстонии есть

Нарва. Фото: Сийм Лыви

Осенью 2016 года фирма Fashon Consult OÜ по заказу городской канцелярии провела в Нарве опрос горожан, поинтересовавшись их отношением к изменениям и проблемам окружающей жизни. Больше половины опрошенных уверены, что права неэстонского населения нарушаются, однако никто лично с дискриминацией не сталкивался, опрошенные не смогли привести примеры нарушений.

Согласно опросу 268 нарвитян, ситуация с нарушением прав неэстонского населения ухудшилась на 8% по сравнению с опросом двухгодичной давности. Больше всех чувствовали дискриминацию нарвитяне в возрасте от 40 до 49 лет, меньше всего - молодежь до 29 лет.

"Больше 50% ответивших считают, что их права нарушаются. Это выражается в том, что с ними не говорят на русском языке, не отвечают на русском языке, то есть человек получил ответ, но на эстонском языке. Также горожане ответили, что (работодатели, прим. ред.) "предпочитают эстонцев", - сказал в эфире нарвской студии Радио 4 руководитель фирмы Fashon Consult OÜ Рауль Ватсар. - Думаю здесь ошибка восприятия. Предпочитают человека, который говорит на эстонском языке, а не эстонца. Это большая разница. Ты можешь быть русским, но свободно говорить по-эстонски, как и требует закон".

По словам Ватсара, когда анализировали опрос, получился странный результат. "Мы задавали вопрос: считаете ли вы, что в Эстонии нарушаются права неэстонского населения? Большинство отвечали - "да". Следующий вопрос был: сталкивались ли вы лично с нарушением прав? Ответ был - "нет". И еще мы просили привести пример нарушения прав. Эта графа осталась пустой. Из этого можно сделать вывод: "мы слышали, что такое существует, сами не сталкивались и не можем привести пример".

Треть опрошенных нарвитян считает, что права неэстонского населения будут нарушаться и в будущем, у половины опрошенных четкого мнения по этому вопросу нет.

Нарвитяне по-прежнему низко оценивают работу государственных и местных органов власти

Горожан попросили дать оценку по 10-балльной шкале разным институтам государственной власти — таким как парламент, правительство, полиция, спасатели и медучреждения. В опросе, проведенном два года назад, наивысшую оценку - 6,9 балла - получили спасатели, на втором месте с 6 баллами была медицина. В свежем опросе вновь лидируют спасатели - 7,5 баллов, медицина переместилась на третье место, уступив место полиции. "Все понимают, что спасатели нужны, все понимают, что полиция более или менее наш друг, а медицина - мы чувствуем, ухудшается. В Нарве, например, хотели закрыть детское отделение, люди были недовольны и при опросе проявились их переживания".

Правительство и парламент выглядят очень слабо. Оценка парламент упала с 4,5 до 3,9 балла, оценка правительства - с 4,5 до 3,6 балла. Такая же картина и с оценкой руководителей страны — все баллы ниже 4, у канцелар права - 3,9 балла - самый высокий результат. Хуже всех результат у премьер-министра — 3,3 балла. Однако Рауль Ватсар отметил, что опрос проводился тогда, когда в стране менялся и президент и правительство.

Не лучше обстоят дела и у городских властей. Большинство определило работу и госробрания, и управы неопределенно, то есть никак. Позитивную оценку дали лишь некоторые опрошенные, большинство оценило работу местной власти на "неудовлетворительно". Однако даже на этом фоне лучше других выглядит мэр Нарвы Тармо Таммисте, его работу позитивно оценили четверть опрошенных.