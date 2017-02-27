ФОТО и ВИДЕО: в Ида-Вирумаа прошел фестиваль ретромототехники

Ида-Вирумаа на несколько дней превратился в столицу ретротехники, здесь прошел четвертый международный зимний фестиваль старых мотоциклов. Более 50 участников приняли участие в гонках на льду на озере Лаагна, передает "Актуальная камера".

Уже четыре года подряд любители и почитатели ретротехники съезжаются на несколько дней в Ида-Вирумаа для участия в зимнем фестивале ретромототехники. За это время фестиваль стал международным, в этом году в нем приняли участие около 50 мотогонщиков, реставраторов и просто фанатов старинных мотоциклов из Эстонии, Латвии и Дании. В рамках фестиваля участники соревнуются в гонках на льду, для трассы отлично подошло озеро Лаагна.

"Одно соревнование – на равномерность, когда спортсмены должны были проехать два круга со средней скоростью 16 км/час. При этом у них заклеены спидометры заклеены, они ничего не видят и едут по своим ощущениям", – отметил член правления Клуба старинных мотоциклов, организатор мероприятия Владимир Лосев.

Второе соревнование – айс рейсинг или гонка на скорость. Суть состязания проста: два мотоцикла встают на линию страта и по команде мотоциклисты ускоряются по прямой, кто пересек черту первым, тот и победил.

В гонке на равномерность победу одержал Яан Силд, а в гонке на скорость первое место забрал Марек Тырик. В следующем году состоится пятый зимний фестиваль ретромотоциклов. Пока организаторы карты раскрывать не стали, пообещали только, что это будет зрелищно и масштабно.