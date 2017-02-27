logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

ФОТО и ВИДЕО: в Ида-Вирумаа прошел фестиваль ретромототехники

Video
Сергей Рымар, "Актуальная камера"
Cегодня 09:42
Рубрика: Ида-Вирумаа

Ида-Вирумаа на несколько дней превратился в столицу ретротехники, здесь прошел четвертый международный зимний фестиваль старых мотоциклов. Более 50 участников приняли участие в гонках на льду на озере Лаагна, передает "Актуальная камера".

Уже четыре года подряд любители и почитатели ретротехники съезжаются на несколько дней в Ида-Вирумаа для участия в зимнем фестивале ретромототехники. За это время фестиваль стал международным, в этом году в нем приняли участие около 50 мотогонщиков, реставраторов и просто фанатов старинных мотоциклов из Эстонии, Латвии и Дании. В рамках фестиваля участники соревнуются в гонках на льду, для трассы отлично подошло озеро Лаагна.

"Одно соревнование – на равномерность, когда спортсмены должны были проехать два круга со средней скоростью 16 км/час. При этом у них заклеены спидометры заклеены, они ничего не видят и едут по своим ощущениям", – отметил член правления Клуба старинных мотоциклов, организатор мероприятия Владимир Лосев.

Второе соревнование – айс рейсинг или гонка на скорость. Суть состязания проста: два мотоцикла встают на линию страта и по команде мотоциклисты ускоряются по прямой, кто пересек черту первым, тот и победил.

В гонке на равномерность победу одержал Яан Силд, а в гонке на скорость первое место забрал Марек Тырик. В следующем году состоится пятый зимний фестиваль ретромотоциклов. Пока организаторы карты раскрывать не стали, пообещали только, что это будет зрелищно и масштабно. 

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Нестор: есть три варианта решения проблемы президентского отпуска
 foto
Из-за закрытия дома призрения в Сымера работу потеряют более ста человек
 foto
Больничная касса не согласилась с предложением медиков о повышении зарплат и дала месяц для заключения коллективного договора

Зарубежные новости

foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
 foto
Керсти Кальюлайд высказалась за санкции в отношении России