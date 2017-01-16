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В Нарва-Йыэсуу планируют построить современный аквапарк

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:49
Рубрика: Ида-Вирумаа

Новый аквапарк может стать визитной карточкой Нарва-Йыэсуу. Современный водный центр с аттракционами планирует построить руководство спа-отеля Noorus. Строительство обойдется в семь миллионов евро.

Спа-отель Noorus, который находится в Нарва-Йыэсуу, готовится к расширению. По планам руководства, через полтора года здесь должен заработать современный аквапарк, который обещает быть самым крупным и необычным во всей Эстонии и стать новой визитной карточкой города, передает "Актуальная камера".

Для обслуживания аквапарка после его сдачи в эксплуатацию потребуются сотрудники, что даст дополнительно городу порядка 80 рабочих мест. На сегодняшний день вся документация подготовлена. Сейчас объявлен конкурс по поиску фирмы, которая займется строительством.

"Мы знаем, что все в основном ездят, конечно же, в Пярну. Хотелось, чтобы и Нарва-Йыэсуу стал таким же центром притяжения. Поэтому мы и хотим создать аквапарк. Примерная сумма инвестиций от 6, 5 до 7,5 миллионов евро. Мы на сегодняшний день подали заявку в EAS. Я думаю, что решение должно быть в марте. Если все пройдет успешно, то мы готовы начать строительство. Это где-то порядка 11-12 месяцев, то есть достаточно быстро. У нас полностью есть проект, получено разрешение на строительство. Мы объявили конкурс и собираем ценовые предложения", - говорит член правления спа-отеля Noorus Филипп Должков.

По словам Должкова, аквапарк станет одним из самых больших водных парков развлечений в Эстонии. Там будут установлены самые современные аттракционы, не имеющие аналогов в стране.

"Мы планируем сделать аквапарк, рассчитанный на 450-500 человек в день. Там будет шесть горок, бассейн с искусственной волной, быстрая река, кафе быстрого обслуживания, небольшой магазин", - поясняет Должков.

С подключением инженерных сетей проблем не будет, так как вся инфраструктура уже имеется. Как добавил Должков, аквапарк - это только начало. У спа-отеля Noorus большая территория, и в планах у собственника активно ее развивать.

Виктор Сольц
Редактор

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