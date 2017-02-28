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Нарвские учителя подписали коллективный договор с городскими властями ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа
Сергей Рымар

В трехлетнем споре между нарвскими властями и педагогами поставлена точка — с помощью государственного примирителя стороны пришли к компромиссу и подписали новый коллективный договор.

Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила "Актуальная камера".

По словам лидера Нарвского профсоюза работников образования Аллы Буткевич, сегодняшнее событие стало праздником для нарвских педагогов.

"В процессе переговоров, конечно, приходилось от чего-то отказываться, но самые важные моменты, на которые мы ставили вообще ставку — они достигнуты. Я считаю, что все то, что мы хотели все-таки закрепить, основные моменты, мы это сделали. Люди все время спрашивали и ждали этого. Когда я сказала, что это будет 28-го у госпримирителя, это были овации, правда", - сказал Буткевич.

Напомним, что споры вызывали несколько пунктов: отдельная оплата за классное руководство, дополнительные дни к отпуску педагогов детских садов, а также решение вопроса о контактных часах. В итоге в новом договоре за классное руководство предусмотрена оплата в размере 100 евро в месяц, педагоги детских садов получили семь дополнительных дней к отпуску, и в договоре прописаны 24 контактных часа. Новый коллективный договор будет действовать три года.

"Учитывая, что переговоры всегда довольно долго длятся, нет смысла подписывать такой документ на один год. То есть вот сейчас подпишем на три года, значит где-то через два года начинаем переговоры или кто-то другой, может быть, начинает переговоры по поводу следующего договора, или продления, или внесения туда каких-то новых пунктов или изменений", - пояснил мэр Нарвы Тармо Таммисте причины, по которым договор заключается на три года.

В дальнейшем педагоги могут поднять вопрос об оплате больничного листа работодателем, потому что сейчас им приходится болеть на рабочем месте или же брать дни за свой счет. "Я полагаю, что этот пункт может быть отображен как раз в коллективном договоре", - сказал Буткевич.

Редактор: Андрей Крашевский



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