Минфин предлагает снизить налог на транспорт и гостиницу для работников

Экономика

Министерство финансов направило на межведомственное согласование проект, предлагающий снизить налоговую нагрузку работодателей на гостиницу и транспорт для своих работников. Этим же проектом министерство предлагает смягчить условия налогообложения выплат командировочных волонтерам.

"Рынок труда меняется и работодателям все труднее найти себе работников. По этой причине следует предоставить работодателям право предлагать работникам не облагаемые налогом ежедневные услуги транспорта между домом и работой, либо услуги гостиницы, если ежедневные поездки нецелесообразны. Данный проект предлагает снизить налоговую нагрузку на работодателей и оптимизировать налоговую среду", - пояснил министр финансов Свен Сестер в переданном BNS пресс-релизе.

Работодателю предоставляется возможность без уплаты налогов покрывать расходы работников на гостиницу в случае, если размещение в гостинице необходимо для бизнеса работодателя, если расходы не превышают предусмотренных законом нормативов, если жилье работника находится по меньшей мере в 50 километрах от черты города или поселка, где находится место работы и если у работника нет своего жилья в промышленной зоне.

Минфин предлагает также дополнить правила рассмотрения налогообложения транспорта работников как особой льготы. В частности, Минфин предлагает не рассматривать больше расходы работодателя на транспорт для работников в качестве особой льготы в случае, если транспортировка организована с помощью автобуса, то есть, транспортом категорий М2 или М3.

Работодатель также сможет без уплаты налога заплатить за транспорт работника в случае, если место жительства работника находится на расстоянии не менее 50 км от черты города или поселка, где находится его место работы. Поправка уточняет, что покрытие расходов на транспорт без уплаты налогов должно исходить из потребностей бизнеса работодателя.

Предлагаемый Минфином проект вносит также изменения в налогообложение выплат волонтерам. Объединениям, числящимся в списках НКО и целевых учреждений, имеющих льготы по налогам, предоставляется возможность без уплаты налога оплатить добровольцу выполняемую им на благо НКО или ЦУ деятельность за рубежом. Выплачиваемая ему сумма сопоставима с суточными, которые без уплаты налога платят работнику, отправляющемуся в зарубежную командировку.

Законопроект уточняет также, что стипендии, выплачиваемые из структурных средств ЕС, по аналогии с пособиями на проезд и на гостиницу, не облагаются подоходным налогом.