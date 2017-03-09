С 1 апреля пенсии в Эстонии вырастут на 5,1%

На своем заседании в четверг, 9 марта, правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2017 год, который составит 1,051.

Это означает, что в результате индексации уже с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 5,1%.

Ценность пенсионного индекса зависит от изменений в индексе потребительских цен и от поступлений социального налога.

Сумма народной пенсии с апреля будет составлять 175,94 евро (сейчас 167,40 евро). Базовая часть пенсии повысится до 161,9038 евро, а ценность каждого года трудового стажа - до 5,767 евро.

Таким образом пенсионер, за плечами которого 15 лет трудового стажа, будет получать 248 евро вместо нынешних - 236 евро.

Пенсия при трудовом стаже в 30 лет увеличится почти до 334 евро. Пенсия с трудовым стажем в 40 лет будет составлять примерно 392 евро в месяц. А самую большую прибавку получат те, кто проработал 44 года. Их ежемесячный доход составит вместо нынешних 395 евро 415 евро.

На повышение пенсий в госбюджете запланировано свыше 65 млн евро. По состоянию на 1 января нынешнего года в Эстонии живет чуть более 417 000 пенсионеров.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии находились в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально. Рост пенсии зависит от стажа пенсионера и от страховой части, накапливавшейся с 1999 года.

Сейчас пенсия по старости включает в себя базовую часть, стаж и страховую часть для тех, кто ушел на пенсию, начиная с 1999 года.