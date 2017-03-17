В Тарту стартовал Фестиваль русскоязычной поэзии прибалтийского региона "Балтийское кольцо"

Одним из первых мероприятий фестиваля поэзии "Балтийское кольцо" стало выступление его участников в стенах Тартуской Аннелиннаской гимназии. Многие из поэтов по этому случаю выбрали произведения на школьную и молодёжную тематику, но и лирика не была оставлена без внимания.

Читавший стихи на русском и литовском поэт и переводчик Томас Чепайтис убеждён, что поэзия на русском в странах Балтии приобретает много нового именно за счёт контактов с местными национальными языками.

"Это даже лучше, когда есть язык, называемый hosting language - то есть, язык, принимающий этот русский язык - эстонский. Они как-то естественно борются. Не надо закрываться - мол, у нас только русский язык, а это вот эстонский. Таким образом можно придать очень много интересных фраз, каких-то мыслей", - рассказал поэт, переводчик и издатель Томас Чепайтис.

В дополнение к проходящему осенью Тартускому фестивалю ландшафной поэзии, который представляет больше поэтов и писателей из России, "Балтийское кольцо" призвано познакомить местную публику с авторами, пишущими на русском языке и живущими в Прибалтике и Северных странах.

"Мы бы хотели, чтобы в Тарту было представлено творчество наших балтийских поэтов, с которыми мы в меньшей степени знакомы. Мы были больше были сфокусированы на восток, и решили, что новый фестиваль будет, наверно, иметь немножко другое лицо", - пояснила организатор фестиваля "Балтийское кольцо" Виктория Неборякина.

Наряду с гостями фестиваля, современную русскую поэзию со сцены актового зала Аннелиннаской гимназии читали и школьники. Лучшие из них были приглашены на концерт-открытие фестиваля в Музей Тартуского университета.