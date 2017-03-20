Яна Тоом не будет баллотироваться в Нарве

На состоявшемся 20 марта в Нарве собрании членов местной ячейки Центристской партии прошли перевыборы председателя округа и членов правления. Во главе нарвских центристов осталась Яна Тоом, однако избираться в Нарве она не будет.

Как передала журналист Нарвской студии "Радио 4" Светлана Чехова, Яна Тоом сказала, что не будет возглавлять центристский список в Нарве. Евродепутат считает, что первым номером должен идти тот, кто собирается стать мэром города. Тоом же мэром Нарвы становиться не собирается.

По сообщению пресс-службы Центристской партии, Яна Тоом возглавит центристский список в столичном районе Пыхья-Таллинн. "Я дала согласие баллотироваться в Пыхья-Таллинне по двум причинам: чтобы внести вклад в победу центристов на выборах в родном городе и не дать политическим оппонентам разрушить всё то, чего добились в столице за последнее десятилетие под руководством Сависаара. Что касается Нарвы - региона, который я курирую, - то мне отрадно, что здесь понимают моё решение, так как Таллинн всегда был оплотом центристов. И разумеется я поддержу нарвитян на местных выборах и никуда не пропаду из региона, где мне доверяют как избиратели, так и однопартийцы".

Кто возглавит избирательный список партии в Нарве, пока не известно. "Об избирательных списках партии в Нарве сегодня речи не было, - сказала Тоом в интервью "Актуальной камере". - Что касается Таллинна, то если меня изберут, то в простые депутаты горсобрания я, разумеется, не пойду. Я просто поддерживаю партию, и об этом прямо говорю своим избирателям. Если же мне предложат пост мэра города, то тогда это другой разговор".

Выборы правления Нарвского округа Центристской партии прошли без потрясений и изменений: округ по-прежнему будет возглавлять Яна Тоом. Само правление округа осталось тем же: Алексей Воронов, Олев Силланд, Тармо Таммисте, Андрус Тамм, Александр Ефимов, Сергей Никитин, Георгий Игнатов и Лариса Оленина.

Собрание Нарвского округа партии прошло в Доме народов (здание бывшй Школы №6), на месте присутствовало 259 членов партии.

Добавлен видеоматериал "АК".