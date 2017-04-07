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Ожидавшаяся четырехполосная дорога Йыхви-Нарва будет заменена эконом-вариантом ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В 2009 году жителей Ида-Вирумаа обрадовала новость, что в течение 10 лет государство построит между Йыхви и Нарвой четырехполосное шоссе с двухуровневым перекрестком. На сегодняшний день Департамент шоссейных дорог проектирует эту дорогу с 2+1 полосами движения.

По утверждению Департамента шоссейных дорог, это не исключает все же в будущем создания четырехполосного шоссе, если того потребует возросшая интенсивность движения, пишет газета "Северное побережье".

Необходимость построить четырехполосное шоссе восемь лет назад ведомство обосновывало тем, что имеющаяся дорога от Йыхви до Нарвы извилистая и опасная, почти на каждом километре этого участка шоссе в течение 15 лет происходило по меньшей мере одно ДТП.

По словам руководителя отдела планирования департамента Андреса Урма, повысить безопасность на участках шоссе Йыхви-Силламяэ и Силламяэ-Нарва по-прежнему необходимо, поэтому планируют разделить направления движения и обеспечить возможность безопасного обгона.

По данным ведомства, средняя интенсивность транспортного потока на участке Йыхви-Силламяэ в прошлом году была 6500–7500 автомобилей в сутки, а на участке Силламяэ-Нарва – 5500–7500. По мнению Урма, исходя из этих данных, строительство шоссе 2+2 на данный момент экономически не обосновано. Вариант 2+1 приблизительно наполовину дешевле.

"Можно предположить, что в перспективе 20 лет интенсивность транспортного потока, которую берут за основу при составлении проектного решения, также будет меньше 14 500 автомобилей в сутки, что является предпосылкой для создания шоссе 2+2", – пояснил Урм.

По его словам, при планировании шоссе с 2+1 полосами используют решение, которое позволит в случае увеличения интенсивности движения расширить дорогу до 2+2.

Редактор: Ирина Киреева



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