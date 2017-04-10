Женщинам за ту же зарплату приходится работать на 104 дня больше, чем мужчинам

Женщине в Эстонии приходится работать в среднем на 104 дня больше, чтобы получить зарплату, которую получают мужчины на той же должности, передали утренние теленовости ETV+.

В понедельник, в День равных зарплат, в книжном магазине Rahva Raamat в торговом центре Виру будет подписано соглашение о плане противостояния разнице в окладах.

Цель документа – обратить внимание общественности на проблему неравенства полов. В торговом центре Solaris пройдут дебаты на тему почему именно в Эстонии фиксируется наибольший разрыв в размерах окладов мужчин и женщин в Европейском союзе: по последним данным эта разница достигает почти 27%. Там, где мужчина зарабатывает один евро, женщине платят всего 84 цента.