В Силламяэ будет увеличен парк емкостей аммиачного терминала

Терминал BCT, принадлежащий российской компании "Акрон", в течение ближайщих трех лет собирается установить в Силламяэ новые емкости на 121 тыс. тонн для перевалки жидких удобрений.

На прошедшем в Силламяэ обсуждении программы оценки влияния на окружающую среду (ОВОС) расширения аммиачного терминала в порту озвучили планы по его расширению.

В течение ближайших трех лет в порту установят дополнительно две аммиачные емкости по 30 тысяч тонн каждая, две - для жидких азотных удобрений (карбамидо-аммиачная смесь) по 20 тысяч тонн, две - для комплексных удобрений по 3 тысячи тонн и три - для азотных жидких удобрений (раствор карбамида) по 5 тысяч тонн каждая, сообщает Inforing.

Кроме того, планируется установить дополнительный факел сжигания аммиачных паров. Предприятие хочет увеличить грузооборот сжиженного аммиака до 1,5 миллиона тонн и жидких удобрений вместе - до 1,85 миллиона тонн в год.

Руководитель терминала Георгий Хренов сказал, что в мире растет спрос на удобрения и терминалу надо быть готовым обеспечить бóльшие партии груза.

Новыми видами грузов, которые силламяэский терминал собирается переваливать на суда, являются карбамид-жидкие азотные удобрения и жидкие комплексные удобрения. Ими он собирается заниматься с 2019 года.

По мнению местного общества охраны природы, по неприятным запахам лимит загрязнения воздуха в Силламяэ уже исчерпан и прежние оценки атмосферы в городе устарели, поэтому эксперты по ОВОС должны бы провести дополнительные исследования, а также непременно дать рекомендации по созданию системы управления качеством воздуха в порту, за что общественники ратуют уже давно. "Зелёные" считают, что пора задуматься об установке в Силламяэ второй станции слежения за состоянием воздуха.