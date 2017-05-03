Партия реформ: вся система образования должна быть на эстонском языке начиная с детского сада

Об этом председатель таллиннского округа реформистов и вероятный кандидат в столичные мэры Кристен Михал сообщил в среду в интервью новостному порталу ERR.

"Мы хотим принципиально изменить систему образования — чтобы вся система образования начиная с детского сада была единой и эстоноязычной. В результате исчезла бы почва для противопоставления эстоноязычных и русскоязычных людей, а также для различных заявлений двум разным аудиториям, используемая Центристской партией", - сказал Михал.

"Государство и самоуправления будут содержать единую систему образования. В которой будут учиться на эстонском языке уже с детского сада. Сегодня образование на эстонском языке начинается только с гимназии, где можно учиться на 60% на эстонском языке и 40% - на русском. При единой системе обучение на эстонском языке начиналось бы в детском саду, изучение языка с детского сада рекомендовала, в частности, президент Эстонии Керсти Кальюлайд. В таком случае пропал бы вопрос о знании языка, будущих проблемах с изучением языка и разных информационных пространствах", - пояснил Михал.

Он добавил, что если кто-то захочет учиться на другом языке — английском, русском или финском — то для этого будут возможности вне единой системы образования.

По словам реформиста, переход на единую систему был бы поэтапным, и для него потребовались бы дополнительные специалисты и материалы. "Важна цель — единая система образования в Эстонии, в которой эстонский язык изучается с детского сада, - сказал он. - Сегодня в русскоязычных школах обучение на эстонском языке по принципу 60/40 начинается только с гимназии. И здесь возникает та проблема, что переход на другой язык сложный и неудобный".

"Начиная (обучение на эстонском языке) с детского сада, у нас не было бы больше причин говорить о языковой проблеме. А также о разных языковых аудиториях в Эстонии, которым можно говорить разные вещи. В Эстонии была бы одна содержащаяся на деньги налогоплательщиков система образования, в которой обучение на эстонском языке начиналось бы с детского сада, - считает Михал. - Многие русскоязычные дети идут в эстонские детские сады именно затем, чтобы выучить эстонский. Утверждение, будто что-то просто отменят, было бы оторванным от сути упрощением — точнее было бы сказать, что обучение на эстонском языке началось бы с детского сада по тому же принципу, который сейчас действует только в гимназии".