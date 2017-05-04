В правилах техосмотра планируются изменения

В Рийгикогу пройдет первое чтение законопроект об отмене обязательного техосмотра для автомобилей, которые эксплуатируются только на небольших островах, а также о разрешении эксплуатировать автомобиль с неопасными дефектами в течение ограниченного времени.

Согласно законопроекту, отказ от требования обязательного техосмотра будет действовать для автотранспорта, который эксплуатируется только на островах, за исключением Муху, Сааремаа и Хийумаа, сообщили в четверг, 4 мая, радионовости ERR.

Отмена требования обосновывается тем, что на маленьких островах транспорт используется минимально и плотность движения там очень низкая.

В настоящее время техосмотр обязателен для всех транспортных средств независимо от места их эксплуатации.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность эксплуатации в дорожном движении транспортных средств с неопасными дефектами, обнаруженными в ходе техосмотра или полицией. Такие транспортные средства можно будет эксплуатировать в течение 30-60 дней после обнаружения дефекта, тогда как в настоящее время движение на них разрешено только к месту ремонта, на техосмотр или стоянку.