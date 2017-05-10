Нарвский музей отказался от участия в акции "Ночь музеев"

"Девиз Ночи музеев 2017 в Эстонии – "Игры в ночи". Правила игры для Нарвского музея в этом году установило городское собрание Нарвы. И, следуя им, музей вынужден отказаться от участия в этом мероприятии", – сообщается на сайте музея и в Facebook.

"Приносим свои искренние извинения тысячам наших друзей, которые приходят к нам в гости каждый год в эту ночь. Тем не менее, остается возможность посетить другие музеи Эстонии, участвующие в этой международной акции, и мы искренне желаем вам незабываемых впечатлений от предстоящей "Ночи музеев".

Напомним, что в декабре 2016 года городское собрание Нарвы пригрозило сократить на 200 000 евро финансирование музея, поскольку, по мнению депутатов, он нецелесообразно использует средства. В марте 2017 года городское собрание денег музею так и не дало, но выделило средства на проведение дополнительного аудита. В апреле горуправа Нарвы сменила своих представителей в совете музея.

6 мая в Нарве прошла встреча министра культуры Индрека Саара с руководителями города, на которой вновь обсуждался вопрос финансирования Нарвского музея. Городские власти сказали, что готовы выделить музею часть из зарезервированных в бюджете 200 000 евро, но какую сумму получит музей и получит ли ее, будет решаться на майской сессии городского собрания (18 мая).

Бюджет целевого учреждения Narva Muuseum в 2016 году составил 1,2 млн евро. Дотация Нарвы составила 429 000 евро, Министерство культуры внесло 403 000 евро. Остальные средства музей заработал или получил в виде грантов. При составлении бюджета на 2017 год депутаты Нарвы выделили музею 229 000 евро, еще 200 000 евро было зарезервировано в бюджете до тех пор, пока депутаты не удостоверятся, что деньги музей использует целесообразно.