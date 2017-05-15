К столетию ЭР выпустили юбилейные сорта мороженого

Специально к столетнему юбилею Эстонской Республики местный производитель мороженого AS Balbiino выпустил три новых сорта мороженого: карамельное мороженое с кусочками леденца, шоколадное - с кусочками шоколада и ванильное - с кусочками ванили.

"Эстонское мороженое совсем немного моложе Эстонской Республики, поэтому нам как крупнейшему производителю мороженого Эстонии показалось естественным и очень уместным специально по поводу дня рождения республики расширить серию мороженого Onu Eskimo. Мы считаем, что подходящий продукт для отмечания дня рождения республики должен быть традиционным и классическим, но в то же время с праздничным нюансом, предлагая как ностальгическую радость узнавания, так и сюрприз", – рассказала о юбилейном мороженом директор по маркетингу Balbiino Энель Кольк.

Юбилейные сорта мороженого уже можно найти в магазинах, они будут в продаже в течение трех лет празднования юбилея республики.

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации EV100 Аннели Охврил, команда EV100 призывает и другие предприятия представить к юбилею республики свою особенную продукцию. Это может быть любой качественный товар, который может помочь достойно отметить праздник или который несет в себе часть эстонской истории, современности или будущего.

Охврил отметила, что у мороженого Onu Eskimo имеется свое определенное место в истории Эстонии, кроме того, оно является ярким образцом устойчивого развития эстонской промышленности.