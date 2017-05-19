Рандъярв, Ладынская, Кылварт и Анвельт примут участие в "Довлатовском марафоне"

В рамках пятых Дней Довлатова в Русском театре пройдет "Довлатовский марафон" с участием Александра Гениса, Александра Флоренского, Андрея Арьева и Льва Лурье. На один вечер превратятся в актеров и чтецов и некоторые эстонские политики - в списке участников есть депутаты парламента Лайне Рандъярв (Партия реформ) и Виктория Ладынская (IRL), а также вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристкая партия) и министр внутренних дел Андрес Анвельт (Социал-демократическая партия).

"Довлатовский марафон" состоится 27 августа в Большом зале Русского театра Эстонии и будет длится три часа, сообщается на официальном сайте театра.

В гала-концерте участвуют:

– писатель, автор книги о Довлатове Александр Генис, прилетающий из Нью-Йорка;

– художник и лучший оформитель книг Довлатова Александр Флоренский из Петербурга;

– один из лучших контрабасистов мира Владимир Волков;

– джазовая певица Анна Чайковская;

– ближайший друг Довлатова – известный писатель и издатель Андрей Арьев;

– кинематографист и писатель Лев Лурье, организатор "Дня Д" в Петербурге;

– крупные политики Эстонии, которые на один вечер превратятся в актеров и чтецов: Лайне Рандъярв, Виктория Ладынская, Михаил Кылварт, Андрес Анвельт и другие;

– общественные деятели – председатель еврейской общины Алла Якобсон с ансамблем «Махоль», представитель армянской общины и другие;

– актеры Русского театра Эстонии – Татьяна Космынина, Александр Кучмезов и Сергей Фурманюк;

– студенты Театральной студии театра;

– иностранные гости из Китая, Японии, Франции;

– режиссер Ильмар Таска в роли американца;

– эстонские писатели во главе с поэтом Карлом Мартином Синиярвом;

– пианист и композитор, один из самых востребованных музыкантов Эстонии Владимир Высоцкий.

Организаторы обещают, что список будет увеличиваться.

В программе - любимая музыка и любимые стихи Сергея Довлатова, строки из его произведений, звучащие на самых разных языках, анекдоты, воспоминания, шутки и розыгрыши.

Режиссер - певица и актриса Мария Шорстова, ведет вечер художественный руководитель фестиваля писатель Елена Скульская.

Полностью программа "V Дней Довлатова в Таллинне", которые пройдут с 25 по 27 августа, будет опубликована в ближайшее время.