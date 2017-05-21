Полузащитник Роман Собченко покинул "Инфонет"

Трудовой договор с 23-летним Собченко прекращен по взаимному согласию строн, сообщается на официальном сайте "Инфонета".

Крайний полузащитник перешел в "Инфонет" из "Флоры" перед началом прошлого сезона. В 2016-м в основном выходил на замену, а текущую кампанию начал как игрок "основы".

В этом сезоне провел 12 матчей (9 - в чемпионате, 2 - в кубке, 1 - в суперкубке), в восьми из которых выходил в стартовом составе. Забил два гола.

Последний раз Собченко появлялся на поле 10 мая, когда "Инфонет" в полуфинале Кубка Эстонии одолел "Нарва Юнайтед".

Через неделю "Инфонет" сыграет в финале кубка с "Таммекой", а вот в чемпионате дела у подопечных Александра Пуштова идут не лучшим образом - после 12 туров команда отстает от лидера на 15 очков и занимает лишь пятое место.