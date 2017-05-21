Сборные России и Финляндии впервые сыграют друг с другом за бронзу ЧМ по хоккею

Сборные России и Финляндии в воскресенье в Кельне проведут матч за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Команды впервые встретятся друг с другом на этой стадии турнира.

На чемпионатах мира в последний раз россияне и финны играли в прошлом году в полуфинале в Москве, и тогда сборная Финляндии одержала победу со счетом 3:1. А в 2014-м команда под руководством Олега Знарка победила финнов в финале мирового первенства в Минске (5:2), передает ТАСС.

В финале же нынешнего мирового первенства встретятся канадцы и шведы. В полуфиналах Канада обыграла Россию (4:2), а Швеция - Финляндию (4:1).

Матч за третье место начнется в 17:15, финал - в 21:45.

В прошлом году золото ЧМ, который прошел в России, выиграла Канада. Второе место заняла Финляндия, третье - Россия.