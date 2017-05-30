Докторанты вузов критикуют государство за отказ от обещания повысить стипендию в два раза

Докторанты эстонских вузов недовольны темпами роста государственных учебных пособий. В конце прошлого года правительство обещало поднять стипендии в два раза, но в новой бюджетной стратегии для такого увеличения недостаточно средств. Низкий уровень финансовой поддержки докторантов, в свою очередь, не позволяет многим из них закончить учебу в срок.

Об этом во вторник, 30 мая, сообщает итоговая информационная программа "Эхо дня", выходящая на волне "Радио 4", напоминая, что в 2004 году, когда государство впервые начало выплачивать стипендии для докторантов, его величина составляла 6 тысяч крон - 80 процентов от средней зарплаты того времени.

За 13 лет зарплаты выросли почти втрое, но размер докторантского пособия подняли лишь однажды, причём незначительно - сегодня его величина 422 евро. В конце прошлого года новая правящая коалиция разработала документ, согласно которому с 2018 года стипендия должна была увеличиться вдвое, но в свежей бюджетной стратегии для этого шага не предусмотрено достаточно средств.

"Если изначально для увеличения докторантских пособий планировалось 9 миллионов евро, что помогло бы увеличить их в 2 раза, то теперь 9 миллионов превратились в 5", - комментирует председатель правления Эстонского союза студенческих представительств Яанус Мюйр.

Предусмотренные бюджетной стратегией средства позволят поднять пособие в полтора раза - приблизительно до уровня в 633 евро, но такой исход студентов не устраивает. Как продолжает глава союза студенческих представительств, низкий размер пособия вынуждает докторантов работать параллельно с учёбой, в результате часть из них не заканчивает свои диссертации, а у тех, кто всё же доходит до конца, учёба занимает в среднем 7 лет вместо номинального срока в 4 года.

С точки зрения Министерства образования и науки, работа, которой занимаются докторанты, зачастую связана с их собственными научными проектами и поэтому иногда даже помогает, а не препятствует завершению учёбы.

"У многих есть возможность работать младшими научными сотрудниками при университетах, есть и отдельная мера для поддержки докторантов производственных специальностей. Работу нельзя рассматривать исключительно в отрицательном ключе. Даже повышение пособий в 2 раза не означало бы, что студент отказался бы от возможности заняться какой-либо ещё работой. Если он чувствует, что успевает, то у него всё равно будет желание поднять свой доход", - говорит руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Маргус Хайдак.

По мнению союза студенческих представительств, возможность занятости при каком-либо научном проекте есть далеко не у каждого студента. Кроме того, такая работа зачастую носит временный характер, считает Яанус Мюйр.

"Если мы посмотрим на различные отрасли, то проблема возникает там, где не движется настолько много научных денег - в основном это гуманитарные отрасли. Также нужно учитывать, что финансирование науки обычно основано на проектах, то есть не является стабильным. В один год проект есть, а на следующий - уже нет", - объясняет он.

Окончательно будущий размер докторантских стипендий выяснится после принятия государственного бюджета на следующий год.