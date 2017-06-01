Оппозиция передала Рийгикогу текст вотума недоверия Сестеру ({{commentsTotal}})
В четверг, 1 июня, представители оппозиционных фракций Рийгикогу передали правлению парламента проект решения о вотуме недоверия министру финансов Свену Сестеру (IRL).
Для того, чтобы отправить Сестера в отставку его противникам необходим 51 голос. У оппозиции на троих в Рийгикогу сейчас 45 мандатов из 101. Однако члены фракций Партии реформ, EKRE и Свободной партии надеются, что вотум недоверия поддержат и депутаты из коалиции.
Текст вотума недоверия подписали 45 депутатов.
Оппозиция считает, что Свен Сестер доказал свою некомпетентность и безответственность в организации государственных финансов.
При этом глава правительства Юри Ратас выразил полное доверие члену своего кабинета, поддержав все его инициативы.
Редактор: Сергей Михайлов