EKRE призывает отозвать подпись Эстонии под пограндоговором с РФ

В четверг, 1 июня, оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) представила Рийгикогу законопроект, который предусматривает не только отказ от ратификации пограничного договора с Россией, но и призывает к отзыву подписи под этим соглашением.

Член парламентской фракции EKRE Яак Мадисон сказал, что сейчас самое подходящее время для отмены пограничного договора, поскольку за последние три года Россия не сделал ни одного шага для его ратификации.

"Вместо этого Россия неоднократно обвиняла Эстонию в создании недружественной атмосферы", - подчеркнул он.

Передавая законопроект парламенту, Мадисон также напомнил, что в 2005 году Россия отозвала свою подпись под пограничным договором.

Этому шагу предшествовало то, что в преамбулу закона о ратификации эстонские парламентарии включили ссылку на Тартуский мирный договор. В Москве увидели в этом возможность предъявления территориальных претензий к России.

По словам Яака Мадисона, EKRE надеется на поддержку своего законопроекта среди коалиции. Такие ожидания он подкрепил тем, что новый лидер IRL Хелир-Валдор Сэдер недавно высказывался против пограндоговора.

Пограничный договор между Эстонской Республикой и Российской Федерацией вновь был подписан 18 февраля 2014 года. Со стороны Эстонии подпись под соглашением поставил министр иностранных дел Урмас Паэт. Со стороны России - глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.