Команда Васильева стала серебряным призером чемпионата Польши

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев в составе команды "Ягеллония" из Белостока стал серебряным призером чемпионата Польши.

Это произошло накануне поздно вечером, когда его команда в последнем туре на своем поле сыграла вничью с "Лехом" из Познаня - 2:2. По ходу матча "Ягеллония" уступала со счетом 0:2, но сумела отыграться. Решающий мяч на 87-й минуте встречи забил литовец Арвидас Новиковас.

Васильев начал матч в стартовом составе и был заменен во втором тайме.

До последнего тура четыре команды сохраняли шансы на чемпионский титул, который в итоге достался варшавской "Легии", набравшей 44 очка и получившей путевку в Лигу чемпионов.

"Ягеллония", "Лех" и "Лехия" из Гданьска набрали по 42 балла, но последний клуб финишировал за чертой призеров и не попал в еврокубки. "Ягеллония" и "Лех" примут участие в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Для 32-летнего Васильева нынешний сезон получился одним из лучших в карьере. С 13 голами он стал лучшим бомбардиром своей команды. А по системе "гол+пас" эстонский полузащитник набрал 25 очков - это лучший показатель в лиге.

При этом будущее футболиста пока под вопросом - он не скрывал, что хотел бы попробовать себя в более сильном чемпионате.