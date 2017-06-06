Кристен Михал отказался идти на прием в посольство России

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Кристен Михал ответил отказом на приглашение посольства РФ принять участие в торжественном приеме по случаю Дня России, который пройдет в 12 июня.

Об этом политик во вторник, 6 июня, сообщил порталу rus.err.ee. По его словам, он лично приглашение не получал, а узнал о его существовании через СМИ.

"Пойду я на прием или нет? Я вежливо поблагодарю за приглашение, пожелаю приятного празднования, но отвечу "нет". Эстонский народ знает, кто наши союзники, а у кого другие цели", - отметил Кристен Михал.

По его словам, всем известно, что спецслужбы РФ действуют по всем миру, исходя из российских внешнеполитических интересов.

"Если времена изменятся, и Россия станет страной, которая не пытается тайком влиять на управление Эстонией через договоры с "Единой Россией", то такие предложения можно будет рассматривать как нечто большее, чем политическое прикрытие для своих партнеров по договору", - добавил Михал.

"Я вежливо благодарю за приглашение и желаю хорошего праздника. День России - это хорошее напоминание о том, что каждый народ хочет суверенитета. Как русский народ в 1990 году, так и эстонский народ выбрал независимость. Надеемся, что однажды и руководство Российской Федерации придет к уважению суверенитета других государств. Тогда на такой праздник придут очень многие люди. И я буду одним из них", - резюмировал Кристен Михал.

Торжественный примем в посольстве РФ пройдет с 13 до 15 часов в следующий понедельник, 12 июня.