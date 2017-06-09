Эстония построит копию бронепоезда времен Освободительной войны

В рамках празднования столетия Эстонской Республики будет построена копия бронепоезда, а также специальный состав, который будет передвигаться по разным регионам Эстонии, чтобы ознакомить людей с историей Освободительной войны.

Госканцелярии EV 100 создаст специальную экспозицию — состав из локомотива, артиллерийской платформы, теплушки, штабного и пулеметного вагонов, написано в техническом описании проекта, пишет портал err.ee.

Поезд будет обставлен необходимым оснащением и экспозициями — общая выставка об Освободительной войне, выставка оружия, а также история бронепоездов.

Поезд будет передвигаться по разным регионам Эстонии с осени 2018 года до начала 2020 года, по возможности соблюдая историческую хронологию.

На остановках будут организованы постановочные бои, концерты, представления, цель которых — познакомить людей с бронепоездами и историей Освободительной войны. Кроме того будут открыты магазины с сувенирами и будет предложен солдатский суп.

Кайтселийт также планирует построить копию первого эстонского бронепоезда, чтобы использовать его на мероприятии, посвященном празднованию столетнего юбилей ЭР.

По словам руководителя проекта Неэме Бруса, бронепоезд будет использоваться на параде и на различных мероприятиях, чтобы предать особый дух Освободительной войны.