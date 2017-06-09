В Йыгева построят православную церковь

На заседании городского собрания Йыгева была принята детальная планировка для церкви, которую хочет построить местный приход Эстонской православной церкви Московского патриархата.

Детальную планировку для строительства в Йыгева православной церкви сделало архитектурное бюро Pluss, передает BNS со ссылкой на издание Vooremaa.

Детальная планировка затрагивает недвижимость по адресу ул. Суур, 38 и ее окрестности.

По словам мэра Йыгева Райво Мейтуса и городского архитектора Анне Ёрд, детальная планировка соответствует действующим требованиям.

"Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подчеркивает, что Эстония - это светское государство. У нас отсутствует государственная религия. У нас свобода вероисповедания. Собор Александра Невского находится в Таллинне напротив здания Рийгикогу. Хорошо, что у нас в Йыгева действует православная община, которая что-то хочет сделать на благо общества. Эта территория была запущенной долгие годы, а теперь ее приведут в порядок. Город получит новое красивое здание", - говорит заместитель председателя горсобрания Маргус Каськ.