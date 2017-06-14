Эстонская мотогонщица, юрист с двойной степенью магистра Анастасия Коваленко вступает в Социал-демократическую партию и будет баллотироваться на приближающихся муниципальных выборах в Таллинне.

Об этом в среду, 14 июня, сообщила пресс-служба политической силы. Вместе с тем Коммерческий регистр данные о вступлении Коваленко в партию пока не подтверждает.

Коваленко подчеркивает серьезность своих намерений, говоря о политическом старте и участии в октябрьских выборах.

"Я всегда выкладываюсь на 100%: будь то спорт, академическая работа или юриспруденция. Теперь я хочу с такой же самоотдачей заняться политикой", - отметила Коваленко и добавила, что хорошие отношения, сложившиеся с социал-демократами, а также совпавшие по ключевым вопросам взгляды дали ей уверенности при принятии решения об участии в выборах.

"Мои сверстники в политику особо не стремятся. Однако важно, чтобы учитывались мнения разных групп общества. Я представляю поколение, родившееся в Эстонии после восстановления независимости", - подчеркнула Коваленко.

Муниципальные выборы пройдут в Эстонии 15 октября. На предыдущих выборах соцдемы показали в столице четвертый результат, получив 8 мандатов в горсобрании из 79.

25-летняя Анастасия Коваленко является гонщицей по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Два раза была признана лучшей спортсменкой Эстонии по мотоспорту среди женщин. Анастасия стала первой женщиной в истории мотоспорта Эстонии, которая соревнуется на международном уровне.

Будучи студенткой юридического факультета, Коваленко, в первую очередь, интересовало коммерческое право. Параллельно с учебой Коваленко работала в адвокатском бюро Sorainen в отделе решения споров.

В 2015 году Анастасия Коваленко получила магистерскую степень в Тартуском университете. Этой весной Коваленко стала также магистром Тартуского университета по специальности управление бизнесом, защитив дипломную работу на тему "Возможности улучшения защиты инвесторских прав миноритарных акционеров в Эстонии".