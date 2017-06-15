Правительство против инициативы EKRE лишить неграждан права голоса на местных выборах ({{commentsTotal}})
В четверг, 15 июня, правительство обсудило подготовленный парламентской фракцией Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) законопроект, согласно которому правом голоса на местных выборах обладали бы только граждане Эстонии и ЕС.
По оценке кабинета, данный законопроект идет вразрез с Конституцией, согласно которой выбирать местные органы власти могут постоянно проживающие на территории этих самоуправлений лица, достигшие 16-летнего возраста. Таким образом право голоса никак не связано с гражданством.
Ранее представители пяти парламентских партий заявили порталу rus.err.ee о том, что не видят перспективы у предложения EKRE.
Законопроект EKRE был принят в парламентское производство 18 мая.
По словам лидера фракции EKRE Мартина Хельме, действовавший до сих пор порядок — предоставление права голоса на основании вида на жительство — не изменил управление государством в лучшую сторону.
Очередные местные выборы пройдут в Эстонии 15 октября.
Редактор: Сергей Михайлов