В Таллинне прошел фестиваль винтажных велосипедов

На необычном велопробеге "Свинг-н-райд" в центре Таллинна участники нарядились в старинные костюмы и взяли с собой винтажные велосипеды 1930-1950-х годов прошлого века.

Любители винтажа съехались в Таллинн не только со всей Эстонии, но и из России, Финляндии и Латвии, сообщила в воскресенье, 18 июня, "Актуальная камера".

Фестиваль проводится уже в четвертый раз и ежегодно собирает десятки гостей. Многие посетители выглядят так, словно сошли со страниц романа Хемингуэя, а некоторые из них приехали в Эстонию исключительно для того, чтобы прокатиться на старинном велосипеде.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие спортивным не является и дух соревнования участникам чужд. Здесь отдыхают и танцуют, а также показывают наряды.

"Здесь не важна скорость, нет победителей, в этом велопробеге самое главное — правильный внешний вид, то есть, в идеале, стиль 1920-х годов", - пояснила организатор фестиваля Оксана Кустова.

Взять напрокат старинный велосипед можно было и в Музее велосипедов в местечке Вятса, расположенном неподалеку от Пайде и Тюри.