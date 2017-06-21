Константин Васильев покинул польскую "Ягеллонию"

Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев покидает польскую "Ягеллонию", за которую выступал последние два года.

Об этом в среду, 21 июня, сообщил официальный сайт "Ягеллонии", отметив, что в новом сезоне Васильев выступать за клуб не будет.

"Опытный эстонский легионер, чей контракт с "Ягеллонией" истекает 30 июня, отклонил предложение о новом соглашении с нашим клубом", - сообщается на сайте.

"Это было не простое решение для меня, но иногда приходится искать новые вызовы. На мой взгляд, настал самый лучший момент, чтобы сделать это, - сказал Константин Васильев. - Я хотел бы поблагодарить всех за эти два года сотрудничества. Вместе за это время мы проделали хорошую работу. Эти два года были для меня одними из лучших в карьере".

Контракт с "Ягеллонией" Васильев подписал летом 2015 года. Очень скоро он стал мозгом атакующий действий команды. В своем первом сезоне эстонский легионер забил семь голов и отдал девять результативных передач, сыграв важную роль в сохранении "Ягеллонией" прописки в высшем дивизионе.

Второй сезон получился для него еще более ярким. 13 голов и столько же результативных передач Васильева позволили "Ягеллонии" до последнего тура бороться за чемпионство, но в итоге команда эстонского легионера заняла второе место.

За два сезона в "Ягеллонии" Васильев провел в майке клуба 73 матча, в которых забил 20 голов и отдал 22 результативные передачи.