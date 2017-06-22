Сирье Потисепп покинула IRL в знак протеста против налога на сладкие напитки

Глава Союза предприятий пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп, которая состояла в рядах партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) с 2003 года, решила выйти из рядов политической силы из-за принятия парламентом Эстонии закона о введении налога на подслащенные напитки с 2018 года.

"Мое решение выйти из партии родилось очень просто после прошедшего окончательное третье чтение в Рийгикогу пакета законопроектов, в результате чего в Эстонии вводится дискриминирующий и унизительный налог - налог на подслащенные напитки. Я не считаю нужным и возможным более быть пассивным членом партии, представители которой дали добро на введение в Эстонии такого налога. Они сделали это за счет кошельков жителей Эстонии, поддавшись на предложение одного человека, имеющего определенные политические амбиции", - прокомментировала Потисепп свое решение для ERR.

Она также подчеркнула, что в течение долгих лет была пассивным членом партии IRL и не ходила ни на одно партийное собрание с 2005 года.