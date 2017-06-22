Открывшийся в Какумяэ яхтенный порт предоставит до 200 рабочих мест

В четверг, 22 июня, был завершен первый этап строящегося в Какумяэ на деньги частных инвесторов яхтеннего порта Haven Kakumäe. Через пять или шесть лет здесь должны появиться торговый центр, жилые дома, центр мореходства, что позволит предоставить работу примерно 200 человекам.

Хотя строительные работы в порту еще продолжаются, первый этап в настоящее время можно считать завершенным. За выделенные частными инвесторами 21 млн евро построены полагающиеся различные береговые сооружения, а также освещенный береговой променад.

Новейший таллинский яхтенный порт Haven Kakumäe рассчитан на 300 стояночных мест и сможет принимать яхты длиной 30 метров и осадкой до 4 метров. Порт открыт для всех желающих.

На следующих этапах строительства, в которые инвестируется более 70 млн евро, будет построен эллинг для хранения яхт зимой, чего до сих пор не было в Эстонии, нацеленный на зарубежные рынки центр технического обслуживания, площадки для пляжного футбола, пляжного тенниса и пляжного волейбола, магазины, рестораны, кафе.

Будут созданы возможности для обучения парусному спорту как детей, так и взрослых, а также для организации международных парусных регат. Первые международные соревнования уже были проведены месяц назад.

После того, как будут завершены все строительные работы в рамках проекта, он предоставит до 200 новых рабочих мест.

За строительством порта Haven Kakumäe стоят Кайдо и Оксана Каарма (75% участия), которых представляет зарегистрированная в Белизе компания Statford Investments Limited, остальные 25% - у разных эстонских предпринимателей.