Яна Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

"Прошло 30 лет с того дня, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, после чего радиоактивное загрязнение распространилось по Украине, Белоруссии и России, а на ликвидацию его последствий были направлены военнослужащие и гражданские лица. Этих людей называют ликвидаторами. Они не имели надлежащего оборудования для защиты от радиации и пострадали от ее чрезмерного воздействия. Многие уже скончались. А те, что живы, страдают от ущерба, нанесенного их здоровью", - говорится в петиции.

В ней обращают внимание на проблемы ликвидаторов, которые столкнулись сегодня в Эстонии с тем, что им отказывают в финансовой поддержке по причине их гражданства: "Эстонским законодательством предусмотрен статус "лиц, репрессированных оккупационными режимами". Чернобыльцы вправе претендовать на этот статус, что гарантировало бы им пособия и другие льготы. Вместе с тем, закон предусматривает, что противоправно репрессированное лицо - это человек, который во время репрессий являлся гражданином Эстонской Республики или был постоянным жителем, легально проживающим в Эстонии по состоянию на 16 июня 1940 года. Большая часть ликвидаторов, постоянно проживающих в Эстонии, не соответствует этим требованиям".

Неоднократные попытки ликвидаторов изменить закон, обращения в различные инстанции ничего не дали. У этих людей нет времени и ресурсов, чтобы начать длительную судебную процедуру.

"В Эстонии проблема равной поддержки всех ликвидаторов, к сожалению, уже много лет не находит решения, - прокомментировала Яна Тоом. – Поэтому считаю, что самое время расшевелить наши власти через Европу, попросив Европарламент изучить вопрос дискриминации ликвидаторов, не получающих никакой финансовой поддержки в нашей стране только из-за своего гражданства".