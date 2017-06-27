rus.err.ee

Яна Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС ({{commentsTotal}})

Чернобыльская АЭС.
Чернобыльская АЭС. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония
Эстония

Депутат Европарламента Яна Тоом подала 22 июня в Комитет по петициям ЕП заявление о нарушении прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Под документом подписались 24 жителя Эстонии, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы.

"Прошло 30 лет с того дня, когда на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, после чего радиоактивное загрязнение распространилось по Украине, Белоруссии и России, а на ликвидацию его последствий были направлены военнослужащие и гражданские лица. Этих людей называют ликвидаторами. Они не имели  надлежащего оборудования для защиты от радиации и пострадали от ее   чрезмерного воздействия. Многие уже скончались. А те, что живы, страдают от ущерба, нанесенного их здоровью", - говорится в петиции.   

В ней обращают внимание на проблемы ликвидаторов, которые столкнулись сегодня в Эстонии с тем, что им отказывают в финансовой поддержке по причине их гражданства: "Эстонским законодательством предусмотрен статус "лиц, репрессированных оккупационными режимами". Чернобыльцы вправе претендовать на этот статус, что гарантировало бы им пособия и другие льготы. Вместе с тем, закон предусматривает, что противоправно репрессированное лицо - это человек, который во время репрессий являлся гражданином Эстонской Республики или был постоянным жителем, легально проживающим в Эстонии по состоянию на 16 июня 1940 года. Большая часть ликвидаторов, постоянно проживающих в Эстонии, не соответствует этим требованиям".

Неоднократные попытки ликвидаторов изменить закон, обращения в различные инстанции ничего не дали. У этих людей нет времени и ресурсов, чтобы начать длительную судебную процедуру.

"В Эстонии проблема равной поддержки всех ликвидаторов, к сожалению, уже много лет не находит решения, - прокомментировала Яна Тоом. – Поэтому считаю, что самое время расшевелить наши власти через Европу, попросив Европарламент изучить вопрос дискриминации ликвидаторов, не получающих никакой финансовой поддержки в нашей стране только из-за своего гражданства".

Редактор: Артур Тооман

яна тоомчернобыльская аэс


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти
Обновлено: 13:11 
Эдгар Сависаар.Эдгар Сависаар.
СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка
Чернобыльская АЭС.Чернобыльская АЭС.
Яна Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Вяйно Пентус и Сийм Рооде получили условные сроки.Вяйно Пентус и Сийм Рооде получили условные сроки.
Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo
Серебристая ива будет спилена несмотря на все протесты.Серебристая ива будет спилена несмотря на все протесты.
За последние четыре года в Таллинне срубили 3150 деревьев
В настоящее время 60% учебной работы в гимназиях должны обязательно вестись на эстонском языке.В настоящее время 60% учебной работы в гимназиях должны обязательно вестись на эстонском языке.
Минобр получил ходатайства трех русских школ, но конкретики по их рассмотрению пока нет

В конце прошлой недели ходатайства трех русских школ Таллинна, желающих отказаться от системы обучения "60 на 40" в гимназической ступени, поступили в Министерство образования и науки. Вместе с тем в ведомстве пока не знают, сколько времени понадобится на их рассмотрение.

Будет ли у футболистов "Инфонета" повод для радости?Будет ли у футболистов "Инфонета" повод для радости?
Таллиннский "Инфонет" во вторник дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА
Обновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой несколько существенных измененийОбновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой несколько существенных изменений
Обновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой изменения
В Ида-Вирумаа нашли снаряды войны.В Ида-Вирумаа нашли снаряды войны.
На водопаде в Онтика нашли большое количество боеприпасов времен войны
ЭСТОНИЯ
Михаил ПетровМихаил Петров
Псковский тренер по спортивным единоборствам попросил политического убежища в Эстонии

Известный псковский тренер Михаил Петров покинул территорию России в связи с возможным преследованием со стороны правоохранительных органов и попросил политического убежища в Эстонии.

Эйки Нестор.Эйки Нестор.
Эйки Нестор встретится со спикером Конгресса США
Юри Ратас и Маргус Цахкна.Юри Ратас и Маргус Цахкна.
Ратас: уход Цахкна и Михкельсона из IRL затруднит голосование в Рийгикогу
Николай Лиличкин.Николай Лиличкин.
Осужденный за стрельбу в полицейского рецидивист может досрочно выйти из тюрьмы
Зарплаты в Эстонии продолжают расти.Зарплаты в Эстонии продолжают расти.
Выпускники Евроакадемии хотят работать за 1100 евро, выпусники ИТ-колледжа - за 2060 евро
Спасатели представили свою новую технику.Спасатели представили свою новую технику.
В Вяйке-Маарья пройдут традиционные состязания спасателей
ФОТО: Эстонская дружина школьников на Ратушной площади открыла трудовое лето
Обновлено: 26.06
ИДА-ВИРУМАА
Торговый центр Prisma в Нарве.Торговый центр Prisma в Нарве.
Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы
Госсуд.Госсуд.
Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд
Пюхтицкий монастырь.Пюхтицкий монастырь.
Волость Иллука оспорит принудительное слияние в суде
Подозреваемый в преступлении задержан.Подозреваемый в преступлении задержан.
В Нарве убили мужчину
Нарвские таксисты.Нарвские таксисты.
Нарвские таксисты задумались о создании своего профсоюза
Мнение / Интервью
Заседание правления IRL.Заседание правления IRL.
Политологи считают будущее IRL мрачным

По мнению экспертов, выход из партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Маргуса Цахкна и Марко Михкельсона усугубляет негативные тенденции для IRL, а также может негативно сказаться на способности правительства проводить законопроекты в Рийгикогу.

Эрик Роозе.Эрик Роозе.
Эрик Роозе: через два года аудитория ETV+ должна составить как минимум треть от аудитории ПБК
Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.Керсти Кальюлайд выступает с речью на параде.
Керсти Кальюлайд: безопасность начинается с каждого из нас
Пеэтер Эрнитс.Пеэтер Эрнитс.
Эрнитс о ситуации в Центристской партии: обстановка очень напряженная
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов
Несколько полезных советов от представителя турфирмы в разгар отпусков
Жители Силламяэ любят свой город.Жители Силламяэ любят свой город.
В Силламяэ с размахом отмечают 60-летие города
ЗА РУБЕЖОМ
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро
Башар Асад.Башар Асад.
Вашингтон подозревает Асада в подготовке новой химатаки
Премьер Великобритании Тереза Мэй во время выступления в британском парламента 26 июня.
Тереза Мэй: проживающие в Великобритании граждане ЕС смогут остаться после брексита
Президент США Дональд Трамп.
Верховный суд США частично восстановил действие указа Трампа о запрете иммиграции
Сальвадор Дали в 1958 году.
Испанский суд постановил эксгумировать останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (слева) и глава Демократической юнионистской партии Арлин Фостер.
Тереза Мэй договорилась с североирландскими юнионистами о поддержке правительства консерваторов
ЭКОНОМИКА
Айво АдамсонАйво Адамсон
Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank
Мобильный банк Индрека Нейвельта закончил год с большим убытком
26.06
Tele2 построит в Эстонии более 400 новых базовых станций сети 4G
23.06
Еврокомиссия предлагает выделить на проект Rail Baltic треть запрошенного финансирования
22.06
На саммите ЕС договорились о продлении санкций в отношении России
22.06
Вслед за Эстонией договор о развитии Rail Baltic ратифицировал и Латвийский сейм
22.06
Производитель алкоголя Liviko нарастил обороты за счет приграничной торговли с Латвией
СПОРТ
Лийна Лаасма.Лийна Лаасма.
Эстонская сборная по легкой атлетике покидает первую лигу командного чемпионата Европы
Бранко Миркович остается в Бранко Миркович остается в
Бранко Миркович останется в "Калеве/Крамо" еще на один сезон
Юрген Зопп.
Зопп улучшил свои позиции в рейтинге ATP, Иванов опустился
Анетт Контавейт.
Контавейт и Канепи ухудшили свои позиции в рейтинге WTA
Сборная Чили сравнивает счет в матче с австралийцамиСборная Чили сравнивает счет в матче с австралийцами
ВИДЕО ГОЛОВ и МАТЧА: чилийцы сыграли 1:1 с австралийцами и вышли в полуфинал Кубка конфедераций
Обновлено: 25.06
Сборная ГерманииСборная Германии
ВИДЕО ГОЛОВ: Германия обыграла Камерун 3:1 и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
Обновлено: 25.06
ВИДЕО МАТЧА: сборная России проиграла Мексике
КУЛЬТУРА
Сцена из рперы Сцена из рперы
Летом кинотеатры Таллинна и Тарту покажут четыре спектакля Метрополитен-опера
Скопление большого количества людей существенно повлияет на движение в Таллинне.Скопление большого количества людей существенно повлияет на движение в Таллинне.
Молодежный праздник песни и танца серьезно нарушит привычный ритм движения в Таллинне
Экспонаты выставки в Пярну.Экспонаты выставки в Пярну.
Традиционная выставка "Мужчина и женщина" в Пярну посвящена морским просторам
Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.Экспозиция народных костюмов в Эстонском национальном музее.
В Эстонском национальном музее открывается выставка народного костюма
Председательство Эстонии в ЕС
Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.Юри Ратас на встрече в Гааге с представителями стран Бенилюкса, Балтии и Скандинавии.
Юри Ратас: общий цифровой рынок ЕС создаст рабочие места и поможет росту экономики
Водителям придется запастить терпением.Водителям придется запастить терпением.
Из-за председательства Эстонии в ЕС на дорогах Таллинна будут перекрывать движение
Юри Ратас.
Юри Ратас отправляется с визитами в Люксембург и Нидерланды
Подготовка к председательству Эстонии в ЕС идет полным ходом.
Начало председательства Эстонии в Совете ЕС отметят грандиозным праздником на площади Вабадузе
РАЗНОЕ
ФОТО: Лондон отметил день рождения книги о Гарри Поттере
Таллиннский автобус.Таллиннский автобус.
Во время Праздника песни и танца в Таллинне изменятся маршруты общественного транспорта
Коралловый риф. Иллюстративное фото.Коралловый риф. Иллюстративное фото.
Большой Барьерный риф Австралии оценили в 42 млрд долларов
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Хельсинки стартовала неделя мероприятий за права сексуальных меньшинств Helsinki Pride
МуПо просит помощи в поимке нападающей на людей собаки
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
13:32
Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 2,42 млрд евро
13:24
Псковский тренер по спортивным единоборствам попросил политического убежища в Эстонии
13:11
ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти Обновлено
12:59
Эйки Нестор встретится со спикером Конгресса США
12:54
Летом кинотеатры Таллинна и Тарту покажут четыре спектакля Метрополитен-опера
12:54
В оборот вошла памятная монета в честь 100-летия Эстонской Республики
12:36
Яна Тоом подала петицию о нарушении в Эстонии прав ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
12:22
Бывший гендиректор шоссейных дорог Айво Адамсон уходит из совета Riigi Kinnisvara в Versobank
12:19
Кандидаты в депутаты Молодежного лантдага приступили к подготовке к историческому событию
11:56
Вяйно Пентус и Сийм Рооде окончательно признаны виновными по делу Autorollo
11:38
Обновление программного обеспечения ID-карты повлечет за собой изменения
11:31
СМИ: в среду Сависаар объявит о создании своего списка
11:06
Здание торгового центра Prisma в Нарве купили французы
10:51
За последние четыре года в Таллинне срубили 3150 деревьев
Полезно знать
Топ читаемости
26.06
В Нарве убили мужчину
13:11
ФОТО: полиция разогнала защитников ивы в Хааберсти Обновлено
26.06
Маргус Цахкна и Марко Михкельсон выходят из партии IRL Обновлено
26.06
Союз пациентов Эстонии критикует новый порядок возмещения стоимости лечения зубов
26.06
Из-за мнения Андрея Кузичкина на Postimees пожаловались в Совет по прессе
26.06
МуПо просит помощи в поимке нападающей на людей собаки
26.06
Минсоцдел хочет запретить продажу булочек в школьных буфетах
26.06
Центристы могут пойти на выборы с несколькими списками
07:09
Все обвиняемые по делу о коррупции в Нарве подали кассации в Госсуд
26.06
Политологи считают будущее IRL мрачным
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 26.06.2017 (20:00)

новости "радио 4"
09:17
В Эстонии сохраняется прохладная и дождливая погода
09:16
Началась неделя XII Молодежного праздника песни и танца
09:11
Начались бесплатные компьютерные курсы для начинающих
07:46
Заканчивается прием ходатайств на получение жилищного пособия
26.06
Анвельт призвал таллиннцев сотрудничать с полицией во время праздника песни и танца
26.06
Погода сегодня дождливая и прохладная
26.06
Таллиннский трамвай линии №2 не будет ходить до конца августа
25.06
Налогово-таможенный департамент начал кампанию против зарплаты в конверте
ПОГОДА
Днем - переменная облачность. Местами кратковременный дождь.
Во вторник будет холодно и дождливо
Эстония
Перевернутый дом в Тарту
На окраине Тарту достраивают первый в Эстонии "Перевёрнутый дом"
Марко Михкельсон (слева) и Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна и Марко Михкельсон выходят из партии IRL
Обновлено: 26.06
Bo имя внутренней безопасности Эстонии в Департаменте полиции и погранохраны работает более 5000 человек.
Иванова ночь для полиции и спасателей прошла спокойно
Обновлено: 24.06
Иллюстративная фотография
Пярнуский суд приговорил к условному тюремному заключению за издевательство над лошадью
Йогурты
Президент Керсти Кальюлайд отложила введение налога на подслащенные напитки
Сергей Метлев и Эрик Вест попробуют попасть в Таллиннское городское собрание.
Сергей Метлев возглавит список "Гражданин свободного Таллинна" в Мустамяэ
Обновлено: 21.06
За рубежом
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06
Лидер московского
Госдума РФ окончательно приняла закон о сносе пятиэтажек в Москве
Обновлено: 14.06
Акция протеста в Москве.
В России прошли массовые задержания на акциях протеста в госпраздник
Обновлено: 12.06