В среду, 28 июня, в полуфинальном матче Кубка конфедераций сборная Чили обыграла Португалию по пенальти со счетом 3:0. У чилийцев все три удара с "точки" парировал голкипер Клаудио Браво.

В основное время зрители голов не увидели, хотя у обеих команд были хорошие возможности для взятия ворот. У португальцев бюыи близки к цели Андре Силва и Криштиану Роналду, а у чилийцев - Эдуардо Варгас и Артуро Видаль.

В концовке дополнительного времени были близки к победе южноамериканцы. Сначала Видаль попал в штангу, а затем Мартин Родригес пробил в перекладину.

Лучшие моменты основного и дополнительного времени:

Судьбу противостояния решила серия пенальти. У чилийцев отличились Артуро Видаль, Чарлес Арангис и Алексис Санчес. А у португальцев никто не смог переиграть голкипера Клаудио Браво. Он парировал 11-метровые удары Рикарду Куарежмы, Жоау Моутинью и Нани.

В воскресенье, 2 июля, сборная Чили сыграет в финале, который пройдет в Санкт-Петербурге. Португальцы же отправятся в Москву на матч за третье место.

Во втором полуфинале в четверг встретятся сборные Германии и Мексики. Этот поединок также в прямом эфире покажут ETV+ и rus.err.ee.

Прямую трансляцию со стадиона "Казань Арена" на телеканале ETV+ комментировали спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев и эксперт ERR Алексей Маргиев.

NB! Просмотр видеоматериалов доступен только на территории Эстонии.

Перед матчем

Португалия и Чили являются дебютантами Кубка конфедераций.

Сборная Португалии заняла первое место в группе А, набрав семь очков. Португальцы сыграли вничью с мексиканцами, которые заняли второе место, а также победили Россию и Новую Зеландию.

Национальная команда Чили финишировала второй в группе В, пропустив вперед Германию. Чилийцы обыграли Камерун, а также сыграли вничью с Германией и Австралией.

Кубок конфедераций-2017

Кубок конфедераций-2017 проходит на четырех стадионах в четырех городах - Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге.

Участники турнира: Россия (хозяйка турнира), Германия (чемпион мира-2014), Австралия (победитель Кубка Азии-2015), Чили (победитель Кубка Америки-2015), Мексика (победитель стыкового матча между обладателями Золотого кубка-2013 и Золотого кубка-2015), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК-2016), Португалия (чемпион Европы-2016) и Камерун (победитель Кубка африканских наций-2017).

После группового этапа турнир покинули Россия, Австралия, Новая Зеландия и Камерун.

Впервые с 1997 года Кубок конфедераций проходит без участия действующего (с 2005 года) обладателя трофея - сборной Бразилии, которая неудачно выступила на последних чемпионатах мира и Южной Америки.

Призовой фонд турнира - 18 млн евро, а победитель получает 3,7 млн евро.

Подробное расписание трансляций турнира на RUS.ERR.EE смотрите в нашем интерактивном календаре: