Почти 40 000 участников праздника песни и приняли участие в торжественном шествии

Утром в воскресенье, 2 июля, в Таллинне проходит торжественное шествие участников XII Молодежного праздника песни и танца "Я остаюсь". Колонны из 39 000 музыкантов и участников праздника прошли путь в пять километров от площади Вабадузе до Певческого поля.

Шествие завершилось около 14 часов на Певческом поле. Прямую трансляцию вели каналы ETV и и порталы ERR.

В шествии принимали участие несколько колонн: 15 уездов, три города, а также главная колонна. Колонны двигались в алфавитном порядке, начиная с Хийумаа. Представители Харьюмаа и Таллинна шли последними.

С площади Вабадузе участники праздника направились в сторону Пярнуского шоссе, затем на Нарвское шоссе, улицу Пирита и на Певческом поле шествие завершилось.

Зрителям лучше заходить на Певческое поле со стороны Ору или Ласнамяэ, поскольку со стороны моря на праздник будут заходить участники шествия, и зрителям там будет пройти сложнее.

Молодежный праздник песни начинается на Певческом поле в 14:00. Мероприятие будет транслировать телеканал ETV+, комментируют – Артур Тюленев и популярная певица Таня Михайлова. Репортер на Певческом поле — Михаил Малкин. Прямую трансляцию с комментариями на русском языке можно посмотреть и на портале Rus.err.ee.

Во время праздника будет ограничено движение транспорта, с изменениями в организации общественного транспорта можно ознакомиться здесь.