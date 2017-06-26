Во время Праздника песни и танца в Таллинне изменятся маршруты общественного транспорта

Во время подготовки и проведения XII Молодежного праздника песни и танца изменяются маршруты движения на многих линиях общественного транспорта, сообщила BNS пресс-служба мэрии Раэпресс.

В воскресенье 2 июля с 8 часов утра и до окончания шествия (ориентировочно до 13 часов) автобусы линий 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в обоих направлениях пойдут в объезд по улице Эндла, Суур-Амеэрика, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками на улице Эндла ( до перекрестка с улицей Суур-Амеэрика) на остановке автобусов "Космос" на Пярнуском шоссе и троллейбусной остановке Площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

C 8 часов и до окончания шествия Певческого праздника (ориентировочно до 14 часов):

- автобусы линии 40 пойдут в объезд по Палдискому шоссе (к центру города, а в обратном направлении - по лице Техника), Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава (в обратном направлении по бульварам Мере и Пыхья, улице Сууртюки), улицам Ахтри и Хобуяама, парковка Хобуяама, с начальной и конечной остановками на улице Хобуяама;

- маршруты автобусов линий 21 и 21B пройдут по Тоомпуйестеэ (в сторону Балтийского вокзала - по Палдискому шоссе), улице Техника (в сторону вокзала - по улицам Луйзе и Суур-Амеэрика) и улице Эндла с дополнительными остановками на имеющих остановках общественного транспорта по маршруту.

С 08:30 и до окончания шествия Певческого праздника (ориентировочно до 14 часов) автобусы линий 1A и 8 пойдут по сокращенному маршруту - до остановки Лаулувяльяк на улице Пирита с разворотом сразу за остановкой.

С 09:00 и до окончания шествия Певческого праздника (ориентировочно до 14 часов) автобусы линий 3, 52 и 73 пойдут в объезд по улицам Ахтри и Хобуяамаa, через стоянку Хобуяама, по улице Ахтри и бульвару Мере с начальной и конечной остановкой на улице Хобуяама;

- автобусы линии 5 пойдут в объезд по направлению к Лесной школе (Метсакоол) по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, улицам Гонсиори, Лаагна и Смуула, Нарвскому шоссе и улице Козе с разворотом в районе перекрестка улиц Пирита и Сааре с дополнительными остановками на автобусной остановке Эстония и троллейбусной остановке Площадь Вабадузе на бульваре Эстония, а также на остановке Кунстиакадемия автобусов линий 67 и 68 на улице Гонсиори;

- автобусы линий 18 и 36 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония и улице Гонсиори с дополнительными остановками на автобусной остановке Эстония, на остановке Кунстиакадемия автобусов линий 9, 11, 46 и 51 и в обратном направлении - на троллейбусной остановке Площадь Вабадузе на бульваре Эстония;

- автобусы линии 15 пойдут в объезд по Театральной площади, бульвару Эстония, улице Гонсиори, бульвару Эстония и Театральной площади с дополнительной остановкой Кунстиакадемия на остановке автобусов линий 9, 11, 46 и 51 на улице Гонсиори;

- автобусы линий 19 и 51 пойдут в объезд по улицам Лийкури, Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори;

- автобусы линий 44 и 35 пойдут в объезд по улицам Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори;

- автобусы линий 29 и 60 пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, улицам Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кивисилла, бульвару Рявала, лицам Лайкмаа и Гонсиори;

- автобусы линий 34A и 38 пойдут в объезд по улицам Пярнамяэ, Клоостриметса, Люкати, Козе, Нарвскому шоссе, улицам Смуули, Лаагна, Гонсиори, Кисисилла, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори;

- автобусы линий 19, 29, 34A, 35, 38, 44, 51 и 60 будут делать дополнительную остановку Кунстиакадемия на улице Гонсиори до трамвайных путей между улицами Кивисилла и Лайкмаа;

- маршрут автобусов линии 50 продлевается к центру города по улицам Маяка, Лубья, Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа и Гонсиори, а на обратном пути - по улицам Гонсиори, Пронкси, Тартускому шоссе, улицам Ласнамяэ, Маяка, Петербури, Маяка и пер. Маяка с остановками в сторону центра города на трамвайной остановке Пер. Маяка на улице Маяка, в обоих направлениях - на трамвайных остановках Сикупилли и Маяка на улице Маяка, на автобусных остановках Буссияам и Кесктург на Тартуском шоссе - в обоих направлениях, на остановке автобусов Торнимяэ на бульваре Рявала на направлении к центру города, на остановке Кунстиакадемия автобусов линий 67 и 68 на улице Гонсиори.

С 8 часов и до окончания шествия сократится маршрут троллейбусов линии 3 до перекрестка улиц Эндла и Койду, троллейбусы линии 1 пойдут на Балтийский вокзал с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту.

С 9 часов и до окончания шествия прервется трамвайное сообщение на всех линиях;

- автобусы линии 20 пойдут в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония и улице Гонсиори с дополнительными остановками Кунстиакадемия на остановке автобусов линий 9, 11, 46 ja 51, а на направлении от центра города на троллейбусной остановке Пл.Вабадузе на бульваре Эстония.

С 8 часов и до окончания шествия автобусы линий 41 и 41B пойдут в объезд по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, мимо Балтийского вокзала, по Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе с остановками на остановках общественного транспорта по маршруту.

С 9 часов и до окончания шествия автобусы линии 2 пойдут в объезд по Тартускому шоссе, бульвару Рявала, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Пронкси и Тартускому шоссе с остановкой Кунстиакадемия на улице Гонсиори до трамвайного пути между улицами Кависилла и Лайкмаа.

На это время закрывается автобусный терминал на площади Виру.