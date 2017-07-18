Советник по правам ребенка Юлия Коваленко: бедность - не причина для изъятия ребенка из семьи

Советники по правам ребенка недоходной организации "Детская деревня SOS", занимающейся опекой детей и помощью сложным семьям, Юлия Коваленко надеется, что драматическая история с изъятие ребенка из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой закончится хорошо и не превратится в политическое шоу в результате того, что ее активно стали обсуждать в СМИ и соцсетях, потому что родители - граждане России.

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Ребенка поместили в Центр защиты детей. Родителей по решению суда 14 июля временно лишили родительских прав до 16 октября. Эта история получила большой резонанс в российских СМИ, потому что родители ребенка - граждане России. Ситуацией заинтересовалось управление российского омбудсмена по правам ребенка при президенте РФ. Согласно материалам судебного дела, основная причина временного лишения родительских прав - антисанитария в квартире, что плохо сказывается на здоровье ребенка.

Советник по правам ребенка недоходной организации "Детская деревня SOS", занимающейся опекой детей и помощью семьям, Юлия Коваленко прокомментировала порталу rus.err.ee историю с изъятием ребенка из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой. Коваленко знакома с этой историей по материалам в СМИ.

Коваленко убеждена, что социальные службы не могли изъять ребенка из семьи только на основании плохих бытовых условий. "В 2013 году в Эстонии проводилось исследование по теме лишения родительских прав, в котором ни один специалист не назвал в качестве причины изъятия из семьи ребенка — плохие жилищные условия. И суд, когда принимает решение, требует убедительных доказательств и подтверждений. По нашему опыту в "Детской деревне SOS" могу сказать, что у нас, например, нет ни одного ребенка, которого забрали у родителей по причине плохих жилищных условий или бедности".

По ее словам, плохие бытовые условия, о которых пишут СМИ, это одна из причин. "Скорее всего, оценивалось то, как эти условия повлияли на физическое и моральное состояние ребенка, оценивался весь комплекс проблем в этой семье".

"Если ребенок ходит в грязной, рваной одежде, одет не по сезону, от него плохо пахнет, он становится изгоем и не может нормально общаться со сверстниками. Это может плохо отражаться на психическом состоянии маленького человека, - теоретически описала возможную ситуацию Коваленко. - Если родители ничего не делают для своего ребенка, чтобы изменить условия жизни, то, по всей видимости, социальные работники решили применить крайнюю меру воздействия, поскольку были основания для опасения за физическое и психологическое здоровье ребенка".

"Хочу подчеркнуть, что в Эстонии ребенка не забирают просто так и не забирают на всегда, если родители захотят и начнут решать свои проблемы, то они могут вернуть ребенка", - сказала советник по правам ребенка.

Из СМИ известно, что социальные работники работали с семьей 8 лет. Разбирая эту историю, по словам Коваленко, необходимо знать, что было сделано за это время, какие меры предпринимались, насколько профессионально вели себя соцработники? Поскольку этой информации нет, делать какие-то выводы невозможно.

Руководитель отдела защиты детства в Мустамяэской управе Карин Куслап, которая принимала решение об изъятии ребенка из семьи отказалась по телефону пояснить причины, по которым она приняла такое решение, попросив отправить вопросы через пресс-службу. Ответа на посланные вопросы пока не пришло.

По мнение Коваленко, изъятие ребенка из семьи - очень жесткая мера, к которой прибегают только в самых крайних случаях. Есть другие методы воздействия на нерадивых родителей.

Она привела пример, как помогают сложным семьям в ее организации. "У нас в Нарве, Кохтла-Ярве, Силламяэ с 2008 года проводится программа поддержки подобных семей, сейчас ее в Кейла запустили. В этой программе самое важное изменить отношение взрослых к собственной жизни. Помогаем искать средства на ремонт жилья, если это требуется. Нет постельного белья, занавесок, одежды - подскажем, где это можно найти бесплатно. Есть проблемы с долгами — проведем консультации, как с ними справится, подскажем где и как получить социальные пособия. За руку отведем и заставим получить пособие. Главное объяснить родителям, что кроме безнадеги и отчаяния, есть другая жизнь. И все изменения в их жизни, даже, если их все устраивает, необходимо сделать ради собственного ребенка, если он для них важен".

За бедность родительских прав не лишают, добавила Коваленко. "Необязательно ребенка одевать с иголочки в "армани" и "версачи". Важно, чтобы на нем была одежда по сезону, не рваная и чистая, чтобы другие дети могли с ним общаться, а не отталкивать и дразнить его. В квартире должен быть порядок, чтобы ребенок мог пригласить своих друзей в гости. Хотим мы этого или нет, но есть определенные нормы поведения, которые необходимо соблюдать. Если родители элементарно не могут убирать собственное жилье, никто это за них делать не будет".

"Родители, не смотря на то, что они сейчас воспринимают социального работника, забравшего их ребенка, как врага, должны возобновить с ним общение или попросить другого социального работника, им необходимо восстановить общение, а не замыкаться в себе. Родители должны сделать первый шаг, за них никто это не сделает", - советует Коваленко и надеется, что эта история завершится хорошо и не превратиться в политическое шоу.