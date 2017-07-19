Летом в Какумяэ посылки будут доставлять роботы

Композитор Ивар Муст, который является одним из соавторов победившей на "Евровидении" и в 2001 году эстонской песни, требует через суд у компании Põltsamaa Felix более 60 000 евро, поскольку считает, что фирма десятки лет использовала созданную им мелодию "Põltsamaa, ehtne ja hea" без его согласия.