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Новый глава MISA Ирене Кяосаар: Нарва для меня как родной дом ({{commentsTotal}})

Ирене Кяосаар.
Ирене Кяосаар. Автор: Scanpix/Postimees
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Новый руководитель Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) Ирене Кяосаар, которая приступит к своим обязанностям с 1 сентября, намерена сместить акцент с языковых курсов на общение между людьми в группах по интересам. По ее мнению, общее дело лучше всего объединяет людей, занимаясь им, люди легко находят общий язык.

В апреле нынешнего года прежний руководитель MISA Дмитрий Бурнашев в СМИ объяснил, что он из-за семьи отказался переезжать в Нарву, куда правительство переведет головной офис фонда, поэтому и не участвовал в конкурсе.

"Я согласна переехать в Нарву. Поскольку дети у меня уже взрослые, то переезжаю я одна, - сказала порталу rus.err.ee Ирене Кяосаар. - С этим городом я связана с 2000 года, когда мы (Министерство образования) создавали Ваналиннаскую государственную гимназию, которая одной из первых начала работать по системе языкового погружения. У меня очень хорошие отношения с Нарвским колледжем, с которым было сделано много совместных проектов".

"Дом без близких людей – и не дом вовсе. А в Нарве у меня очень много коллег и близких друзей. Я всегда стараюсь на выходных приехать в Нарву. В предстоящие выходные снова буду там", – сказала Кяосаар, добавив, что самое любимое место в приграничном городе – Нарвская ратуша. "Жаль, что ее до сих пор не отреставрировали. А в целом в городе много уникальных и красивых мест".

Нарвская ратуша. Автор: Postimees/Scanpix

Фонд MISA возьмет на работу нарвитян

Принципиальное решение о переезде фонда в Нарву есть, однако детали правительство еще не утвердило, поэтому пока неизвестно, какое число сотрудников должно будет переехать из Таллинна в Нарву. Нынешней весной в СМИ писали, что не все сотрудники захотят переезжать в Нарву, а сам переезд может застопорить работу фонда.

"Я еще не со всеми сотрудниками фонда встретилась и поговорила, к работе я приступлю только с 1 сентября. И первое, что я сделаю – встречусь с каждым индивидуально и обсужу вопрос с переездом. Конечно, не все согласятся переехать в Нарву, поэтому на свободные места будем привлекать нарвитян. Уже сегодня, как только в медиа появилась информация о моем назначении, мне позвонили из Нарвы и предложили сотрудничество", – сказала Кяосаар, добавив, что она уверена, что из-за переезда офиса работа фонда не застопорится.

Высказывалось мнение, что переезд фонда в Нарву приведет к тому, что акцент в его работе будет сделан на приграничном городе, а такой перекос неразумен – в Нарве живет более 50 000 человек, а, например, в Ласнамяэ – более 100 000 человек.

По словам Кяосаар, месторасположение фонда никак не повлияет на его работу. "Мы работаем для всего общества, для всей Эстонии, а не для отдельных регионов и городов. Для меня важно, чтобы работа фонда была нацелена на людей, чтобы всем было хорошо жить в Эстонии, чтобы они могли заниматься любимым делом, иметь работу, в которой они разбираются. Если человек с высшим образованием торгует китайскими товарами, значит что-то не так в обществе".

Кяосаар хочет осчастливить всех жителей Эстонии

По словам Кяосаар, она понимает, что слова про счастье для всех людей – это всего лишь красивые слова. Вопрос в том, как достичь этого? "Интеграционный фонд, конечно, в одиночку не сможет этого добиться, потому что этот вопрос гораздо шире. Это вопрос трудовой, социальной, образовательной политики".

Однако, по ее мнению, в обществе уже есть решения для объединения людей. Их надо только найти, а для этого надо общаться с людьми, с группами по интересам. "Слово интеграция – пугает людей. Вместо слова нужны хорошие примеры из жизни".

Работу языковых курсов в Эстонии пересмотрят. Автор: Jens-Olaf Walter/CreativeCommons

Работу языковых курсов пересмотрят

Кяосаар собирается в деятельности фонда сместить акцент с языковых курсов на связи между людьми в рамках общего дела. "Будут общие связи вокруг любимого дела – будут контакты, будут контакты – люди найдут общий язык. Конечно, для изучения языка в какой-то момент понадобятся курсы. Но фокус должен сместиться с организаторов курсов на людей, изучающих язык".

Как пояснила Кяосаар, у нас слишком много людей ходят на курсы, учат язык, а ожидаемого результата не добиваются, и государство тоже не видит результатов. Мотивация к изучению языка падает. В чем причина? "Нужны разные методики, индивидуальный подход. Начинать надо с человека", – считает Кяосаар.

Кяосаар затруднилась назвать критерии, по которым она будет оценивать результаты своей работы – добился под ее руководством фонд поставленных целей или нет. "Как оценить счастье? В системе образования легко можно оценить знание ребенком таблицы умножения, но счастлив он или нет, оценить сложно. Графики не начертишь, таблицы не составишь. Будем смотреть по числу контактов, вовлеченности, сотрудничеству и исследованиям. Через лет пять будет видно. Я всей душой открыта новым предложениям и идеям". 

Новые мигранты и информационное поле тоже будут в фокусе внимания нового руководителя фонда MISA.

Редактор: Артур Тооман



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