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Отели и рестораны Таллинна повысили цены в связи с ростом числа гостей и туристов ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Константин Свиридовский

Столичные отели и заведения общепита, принимающие потоки туристов и гостей столицы, повысили цены на товары и услуги. Эксперты называют причиной поток европейских политиков, хлынувших в Таллинн в связи с председательствованием Эстонии в ЕС, передает "Актуальная камера".

Если в июне в Старом городе бокал пива стоил в среднем 3,50 - 4 евро, то сейчас многие заведения подняли цены, и бокал пива уже стоит от 5 евро и выше. Рост цен на пиво можно частично оправдать поднятием акциза, а вот на цены на гостиничные номера повлияли летний сезон и небывалое количество гостей столицы.

"Причина в том, что в дополнение к обычным туристам, которых мы ждём летом, у нас сейчас несколько необычное время, поскольку Эстония председательствует в ЕС. И, например, в июне и июле немножко вырос спрос на гостиничные номера", - рассказала исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Маарика Лийвамяги.

В Союзе турфирм заявляют, что внутренний туризм в Эстонии по прежнему популярен, несмотря на повышение цен.

"Цены не могут расти всё время, ведь люди исходят из практических соображений. Конечно, мы наблюдаем за тем, чтобы наши цены не повысились слишком сильно, потому что это плохо для эстонского туризма как внешнего, так и внутреннего", - пояснила генеральный секретарь Союза турфирм Марианн Лугус.

И в регионах наступил высокий сезон, однако, не все владельцы ресторанов и отелей спешат поднимать цены.

"Например, на юге Эстонии мы встречались с предпринимателями и они говорили, что клиенты есть, но меньше, чем в прошлом году. Так что мы не можем говорить, что если в Таллинне гостей много и цены поднимаются, то эта тенденция распространяется по всей Эстонии", - считает Лийвамяги.

"Я знаю цены нашего и частного сектора, я знаю цены отелей, но я не скажу, что они не изменились по сравнению с прошлым годом", - добавила владелица кафе "Кахети" в Нарва-Йыэсуу Екатерина Прыженкова.

Эксперты говорят, что сезонный рост цен к осени придет в норму и не зафиксируется, даже несмотря на большое количество гостей из ЕС.

Редактор: Надежда Берсенёва

туризмотели и рестораны


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