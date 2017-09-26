Предвыборный блог |Тефлоновые центристы против непотопляемого Эдгара

Чем ближе ко дню Х, тем интереснее становится наблюдать за происходящим. Какой все-таки результат покажет Центристская партия на выборах в Таллинне, где Эдгар Сависаар выступает со своим отдельным списком? Это, на мой взгляд, главная интрига октября.

В столице выросло целое поколение избирателей - к нему отношу себя и я - для которого власть центристов давно воспринимается как власть Сависаара. Для многих этот культовый правитель единолично олицетворял всю Центристскую партию сразу. Его хвалили за успехи в управлении городом, к нему взывали с жалобами и его упрекали в разговорах на кухне. Эта эпоха в истории Таллинна теперь подходит к концу. Хотя формально Эдгар Сависаар остается центристом, на деле он является главным конкурентом своей же партии этой осенью. Это меняет многое.

Последние исследования общественного мнения показывают, что 74% неэстонцев отдают предпочтение Центристской партии. В этой борьбе за сохранение статуса защитников всего русского, партия власти на днях выпустила два скандальных рекламных ролика. Посыл этих видеоклипов состоит в том, что только голос за Центристскую партию спасет образование на русском языке и Центр русской культуры, а также сохранит бесплатное питание в школах и бесплатный транспорт. В противном случае все это якобы продержится только до 15 октября.

Недавно изгнанная из партии Ольга Иванова уже упрекнула бывших коллег за этот ход, обвинив в манипуляции и унижении избирателя. То же сделали некоторые другие политики, указывая на то, например, что Центру русской культуры вроде никто и не угрожал закрытием. Однако, самой неожиданной реакцией на это событие для меня стала передовица Postimees, где редакция "решительно осуждает центристов, которые раскалывают общество Эстонии ради победы на выборах." Это смотрится крайне необычно: даже телеканал CNN в Америке, который Дональд Трамп называет "очень фейковыми новостями", не выступал с прямым осуждением президента, хоть и явно его недолюбливает.

"Из своего опыта я могу сказать: многие русские жители Таллинна подсознательно давно считают, что если Центристская партия потеряет власть в городе, то действительно настанет хаос."

Несмотря на такой шквал профессиональной критики, сам избиратель вероятно воспринял посыл партии куда благосклоннее. Из своего опыта я могу сказать: многие русские жители Таллинна подсознательно давно считают, что если Центристская партия потеряет власть в городе, то действительно настанет хаос. Полагаю, что усиление этого страха - очень разумная уловка. Да, это типичное запугивание и манипуляция фактами, но авторитету партии в общем это не навредит. Так уже было после других скандальных случаев: интервью министра Майлис Репс пропагандистскому порталу Sputnik, незадавшаяся карьера горе-министра Репинского и неудачное высказывание министра Корба на тему НАТО.

На выходных я впервые за долгое время увидел настоящую ненависть русских комментаторов к городским властям в соцсетях. А эта публика, как мы помним, с большим перевесом склонна голосовать за центристов. В это воскресенье Таллинн в добавок к бесконечным кортежам с мигалками и недавно отгремевшему марафону порадовал жителей столицы "днем без автомобиля" (также известный как день объездной дороги, день в пробке). Заинтригованный, я попытался намекнуть людям, что стоит вспомнить неприятный опыт произвольного перекрытия дорог, когда они пойдут выбирать новых представителей в городское собрание.

Но нет! В комментариях мне ответили прямо в духе той злополучной унизительной рекламы: "я с ужасом представляю, что наворотят те, другие. Бесплатному транспорту [нецензурная лексика]." Да, я действительно подозревал, что многие вот именно так думают, но этот пример уж слишком гротескно и точно следует формуле из предвырной рекламы. И я уверен, что он далеко не единичный.

"Но тут мы и подходим к этой главной интриге: лоялен ли среднестатистический русский избиратель Центристской партии в целом, рейтингу которой не способны навредить никакие скандалы и обвинения?"

Но тут мы и подходим к этой главной интриге: лоялен ли среднестатистический русский избиратель Центристской партии в целом, рейтингу которой не способны навредить никакие скандалы и обвинения? Или все-таки именно Эдгару Сависаару, личными достижениями которого в народе и считаются знаменитые блага и нововведения Таллинна? Ну не верю я, что после его победы 15 октября пропадет бесплатный общественный транспорт, господа центристы! А удача до сих пор сопутствовала этому легендарному политику в самых тяжелых обстоятельствах. Чем он вообще меньше защитник всего хорошего и русского против всего плохого?

Наконец, полный разрыв шаблона вызывает следующее рассуждение: будет ли избрание Сависаара мэром этой осенью политическим переворотом и окончанием затяжного правления центристов или это наоборот путь к сохранению статуса-кво под другой вывеской? Для голосовавших за Сависаара-центриста жителей Ласнамяе это не только забавный парадокс, но и вполне реальная жизненная дилемма. Пожелаем же им в ней разобраться.

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Автор этого блога Владислав Велижанин - студент второго курса Таллиннского университета по специальности "Связи с общественностью" (Suhtekorraldus) и активный член молодежной организации "Открытая республика". Дневник, посвященный муниципальным выборам 2017, ведется в рамках совместного с ERR университетского проекта "Vali ära vali", посвященного предстоящим выборам. Быть активным гражданином – увлекательно! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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